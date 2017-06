Aus: LinuxUser 07/2017 © sommersby, 123RF Cloudspeicher-Alternative Pydio 8 mit neuem Design Auf Wolke 8 Christoph Langner Pydio bietet mit Sync-Client für den PC sowie mobilen Apps für Handy und Tablet alles, was ein Cloud-Speicher können muss. Wir testen die neue Version Pydio 8.0 auf einem Ubuntu Server 16.04. Geht es um eine lokale Cloud-Speicherlösung, greifen die meisten Administratoren zu Nextcloud, Owncloud oder Seafile. Pydio [1] dagegen fristet bislang ein Dasein als weithin unbekanntes Mauerblümchen, obwohl sich die Software bereits seit geraumer Zeit in der Entwicklung befindet und auf ähnliche Konzepte setzt wie die Konkurrenz. Das vor Jahren unter dem Namen Ajaxplorer gestartete Produkt möchte dabei mit einem eingängigen Bedienkonzept insbesondere kleine und mittlere Arbeitsgruppen für sich gewinnen, die zunächst einmal ausloten wollen, ob das zentrale Speichern von Daten per Cloud infrage kommt. Im Rahmen dieses Tests muss sich die brandneue Version 8 auf einem System mit Ubuntu Server 16.04 beweisen. Die kommerzielle Variante Pydio bietet die Software nicht nur in der Open-Source-Variante an, sondern auch als Dienstleistung in einer kommerziellen Enterprise-Variante. Diese dürfen Sie nach dem Registrieren kostenlos 30 Tage lang für bis zu 200 Nutzer einsetzen, jedoch ohne Support. Im Vergleich zur getesteten Community-Variante bietet das kommerzielle Pendant laut Hersteller ein überarbeitetes Modul zum Verwalten der Benutzer, eine höhere Sicherheit und ein umfangreicheres Dashboard zum Administrieren. Zusätzlich stellt das Projekt vorkonfigurierte Client-Apps bereit. Die Enterprise-Variante schlägt jedoch mit mindestens 2280 Euro pro Jahr zu Buche und beinhaltet in der günstigsten Variante bis zu 50 Nutzer. Vorbereitungen Als Voraussetzungen benötigt Pydio einen Webserver sowie eine Datenbank. Ein Testbetrieb gelingt zwar auch ohne Datenbank-Backend, doch für den produktiven Einsatz ... ... Liebe Leserin, lieber Leser, dieser Artikel ist derzeit nicht in vollem Umfang online zugänglich. Sie haben die Möglichkeit, diesen Beitrag als PDF zu erwerben. Dazu nutzen Sie bitte die Box unter dem Artikel. Alternativ erweben Sie die Ausgabe als PDF in unserem Online-Shop. LinuxUser-Artikel werden 12 Monate nach der Erstveröffentlichung automatisch freigeschaltet. Weitere Artikel aus der Zeitschrift LinuxUser finden Sie im Archiv. Diesen Artikel als PDF kaufen Express-Kauf als PDF Umfang: 7 Heftseiten Preis € 0,99

