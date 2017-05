Konfigurationen verwalten mit Etckeeper

Gemäß dem Filesystem Hierarchy Standard (FHS) [1] teilen sich die Konfigurationsdateien in die persönlichen, auf einen Nutzer bezogenen Anpassungen im Home-Verzeichnis sowie auf die globale Konfiguration in /etc auf. Im Linux-Dateibaum stand das Verzeichnis /etc früher für "et cetera"; heute wird es auch als "editable text configuration" interpretiert, da sich dort im Lauf der Jahre zunehmend Konfigurationsdateien ansammelten. Linux und andere unixoide Systeme haben hier den Vorteil, Konfigurationen in leicht les- und editierbaren Textdateien abzulegen.

In /etc und seinen Unterverzeichnissen tummeln sich daher viele Dateien, die für interessierte Anwender eine Vielfalt an Einstellmöglichkeiten bieten. Hier liegen unter anderem die Init-Skripte beziehungsweise zunehmend die Konfigurationsdateien von Systemd, die Einstellungsdateien von Ein- und Ausgabegeräten sowie wichtige schützenswerte Dateien wie /etc/shadow . Die Nachverfolgbarkeit von Änderungen stellt hier ein wichtiges Ordnungselement dar.

Problemlösung

Wir wären nicht bei Linux, wenn sich dieses organisatorischen Problems nicht jemand angenommen hätte: Das vom prominenten Debian-Entwickler Joey Hess [2] geschaffene Programm Etckeeper [3] übernimmt in solchen Situationen die Aufgabe, Änderungen zu speichern und zu versionieren. Dabei macht sich Etckeeper sowohl auf Desktopsystemen wie auch auf Servern nützlich, wo des Öfteren Änderungen an der Konfiguration von Apache, MySQL und anderen Paketen anfallen.

Auch Entwickler und Paket-Maintainer ändern Konfigurationen in neuen Versionen der

