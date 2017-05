KDE Slimbook: Notebook aus dem KDE-Projekt

Wer als Linux-Anwender Hardware kauft, ohne sich um Kompatibilität zu kümmern, sieht sich auch heute noch mit Fehlkäufen konfrontiert. Das gilt zwar vor allem für Peripheriegeräte wie Multifunktionsdrucker, betrifft aber auch Notebooks. Diese Klippe umschifft das KDE Slimbook [1]: Es enthält bereits ein vorinstalliertes und konfiguriertes Linux-System.

Es löst aber nicht nur das Einkaufsproblem von Endanwendern, sondern gleich auch ein beständiges Dilemma von Software-Entwicklern: Ihnen steht zum Testen ihrer Software nur eine begrenzte Auswahl an Hardware zur Verfügung. Der Kollege, mit dem man an einem Projekt entwickelt, besitzt vermutlich nicht das gleiche Notebook oder auch nur vergleichbare Hardware. Dem wirken die KDE-Entwickler nun entgegen.

In Zusammenarbeit mit dem KDE-Projekt konzipierte der spanische Hersteller Slimbook ein Notebook, das sich ähnlich wie Dells XPS-Reihe in erster Linie an Entwickler und Linux-Fans wendet. Bei der Konzeption des 13,3 Zoll kleinen Ultrabooks, das frappierend an ein Macbook Air erinnert, achteten die Entwickler darauf, dass die Hardware klaglos mit dem Betriebssystem und den KDE-Komponenten Plasma, Applications und Frameworks zusammenarbeitet.

So erhalten nicht nur KDE-Entwickler eine vergleichbare Arbeitsgrundlage: Dank der vorgegebenen Hardware lassen sich Probleme, die Besitzer des KDE Slimbook mit der Software haben, leichter lösen. Bereits im letzten Jahr unternahm Jonathan Riddell, ehemals federführender KDE-Entwickler, einen ersten Schritt in Richtung einer gemeinsamen Basis.

Mit der Veröffentlichung des Projekts KDE Neon schufen die Entwickler ein Referenz-Betriebssystem, das gleich zwei der drei Fehlerquellen bei der Entwicklung leichter vergleichbar machte. Betriebssystem und Desktop-Umgebung schrieb es fest, blieb nur

