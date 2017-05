Mithilfe des Soundeditors Audacity retten Sie mit wenig Aufwand den analogen Inhalt von Schallplatten, Tapes und Musikkassetten hinüber in die digitale Welt.

Schallplatte und Musikkassette waren seinerzeit zweifellos Meilensteine in der Entwicklung von Tonträgern. Bei vielen von uns lagern nach wie vor größere Mengen dieser nun schon als archaisch zu bezeichnenden Klangspeicher auf dem Dachboden oder Keller. Während die schwarze Vinylscheibe wieder einen wachsenden Freundeskreis um sich schart, verharrt die Miniaturausführung des Spulentonbands in der Bedeutungslosigkeit.

Viele Ihrer alten Schätze haben Sie vielleicht bereits durch CDs gleichen Inhalts ersetzt. Doch alte Aufnahmen gibt es nur dann auf CD, wenn sich bereits ein Plattenstudio des Albums angenommen hat. Viele Tonaufnahmen wird es wohl nie auf CD geben, private Aufnahmen oder die Demos Ihrer ersten Schülerband schon gar nicht. Es gilt daher, diese Schätze vor dem Verfall zu bewahren.

Professionell

Der einfachste Weg führt über eine direkte Verbindung zwischen Abspielgerät und digitalem Speichermedium. Daher gibt es derzeit auf dem Markt etliche All-in-One-Geräte, die Plattenspieler, Speicherkartenslot und oft auch Kassettenlaufwerk in sich vereinen. Die Hardware gehört dabei meist der unteren Mittelklasse an, und auch die Beeinflussungsmöglichkeiten bei der Aufnahme gehen in der Regel gegen null.

Diese Einschränkungen schlagen sich zwangsläufig in einer oft inakzeptablen Qualität nieder. Besser ist der Anschluss des Plattenspielers oder Kassettenlaufwerks an die Soundkarte eines PCs oder einen USB-Adapter, der idealerweise oft auch noch einen entsprechenden Vorverstärker mitbringt (siehe Kasten "Anschluss").

Für die Aufnahmen benötigen Sie außerdem eine Soundeditor-Software. Der Artikel konzentriert sich für diese Aufgabe auf das Open-Source-Tool Audacity

...