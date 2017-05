Aus: LinuxUser 06/2017 © destinacigdem, 123RF Elektronisches Büro Makagiga Multitalent Erik Bärwaldt Viele Anwender verwalten Termine und Aufgaben noch mit einem Taschenkalender und einem Stapel Notizzetteln. Viel bequemer und übersichtlicher klappt das mit Makagiga. Auf fast jedem Linux-Desktop finden sich kleine Productivity-Applikationen vom elektronischen Notizblock über den Bildbetrachter bis hin zum RSS-Reader. Sie sollen die tägliche Arbeit im Büro erleichtern, lassen sich allerdings oft nur einzeln aufrufen und nicht miteinander verknüpfen. Eine fehlende einheitliche Menüführung verursacht zudem Einarbeitungsaufwand und eine umständliche Handhabung mehrerer simultan betriebener Werkzeuge. Das unter der freien Apache-2.0-Lizenz verbreitete Makagiga dagegen verfolgt einen integrativen Ansatz: Hier schlüpfen vielfältige kleine Programme für den täglichen Bedarf unter eine einheitliche Oberfläche und verzahnen sich eng, sodass sie sich effizient nutzen lassen. Installation Sie erhalten Makagiga als 7Z-Archiv unter http://makagiga.sourceforge.net. Nach dem Herunterladen des rund 33 MByte großen Archivs extrahieren Sie es in ein beliebiges Verzeichnis. Nutzern von RPM- und DEB-basierten Systemen bietet das Projekt entsprechend paketierte Versionen an. Da Makagiga in Java geschrieben wurde, setzt es eine installierte Java-Laufzeitumgebung voraus, die aber moderne Distributionen von Haus aus mitbringen. Das beim Entpacken neu angelegte Verzeichnis makagiga-5.8.1/ verschieben Sie in den Ordner /opt/ , der gewöhnlich Zusatzsoftware enthält. Anschließend legen Sie in der Menüstruktur einen entsprechenden Starter an, wofür die Entwickler ein kleines Shell-Skript namens makagiga.sh mitliefern. Erster Start Nach dem Start öffnet sich das Programmfenster mit einer Baumansicht im linken Bereich, die später die individuell angelegten Ordner und Feeds aufnimmt, sowie ... ... Liebe Leserin, lieber Leser, dieser Artikel ist derzeit nicht in vollem Umfang online zugänglich. Sie haben die Möglichkeit, diesen Beitrag als PDF zu erwerben. Dazu nutzen Sie bitte die Box unter dem Artikel. Alternativ erweben Sie die Ausgabe als PDF in unserem Online-Shop. LinuxUser-Artikel werden 12 Monate nach der Erstveröffentlichung automatisch freigeschaltet. Weitere Artikel aus der Zeitschrift LinuxUser finden Sie im Archiv. Diesen Artikel als PDF kaufen Express-Kauf als PDF Umfang: 5 Heftseiten Preis € 0,99

Ähnliche Artikel Büro im Büro Makagiga bringt quasi seinen eigenen Desktop für den Desktop mit. Der enthält ein Pinboard, einen RSS-Reader, ein Notizbuch, einen Kalender und Aufgabenplaner und verknüpft die Komponenten intelligent miteinander. mehr »