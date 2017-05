Mit Smenu eine Auswahl komfortabel erstellen

Mithilfe von Smenu integrieren Sie im Handumdrehen eine Auswahl in ein Shell-Skript und brauchen dabei auf Komfort nicht zu verzichten.

Wer häufig für die Shell programmiert, sieht sich früher oder später damit konfrontiert, ein Auswahlmenü zu gestalten. Das erfordert etliche Code-Zeilen zusätzlich – es sei denn, Sie greifen auf Smenu zurück. Bei diesem Tool reduziert sich der Aufwand für ein Menü oft auf einen Einzeiler. Eine Reihe von Parametern eröffnet zudem die Möglichkeit, das Design anzupassen und dem Benutzer die Arbeit etwas zu vereinfachen.

Sie finden die Software auf der Projektseite https://github.com/p-gen/smenu, die auch Anweisungen für die Installation sowie einige nützliche Hinweise zum Gebrauch enthält. Das Smenu-Wiki enthält Links zu zwei Youtube-Filmen, die den praktischen Einsatz des Programms demonstrieren. Das Handbuch gibt einen strukturierten Überblick über die Möglichkeiten.

Grundfunktion

Der minimale Einsatz von Smenu besteht darin, die Ausgabe eines Befehls per Pipe an das Kommando smenu durchzureichen. Mit Befehl | smenu erhalten Sie eine Auswahl innerhalb einer Zeile. Ein zeilenweise aufgebautes Menü erzeugen Sie mit Befehl | smenu -c (Abbildung 1)

...