Client Httpie für WebDAV- und HTTP-Abfragen

Die schicke Webseite ist fertig, die dynamischen Elemente schinden Eindruck, die Formulare sind ordentlich formatiert – jetzt fehlt nur noch ein Test. Nutzen Sie Httpie [1], um die Online-Präsenz auf Herz und Nieren zu testen.

Das Tool, dessen Name sich vom buchstabierten "HTTP" (also "aitch-tee-tee-pie") ableitet, bringt eine Reihe Funktionen mit, die Sie unter Umständen bereits von Wget und Curl kennen. Die Software überträgt also auf verschiedenste Art Daten. Dadurch eignet sich Httpie unter anderem für die detaillierte Analyse von Webseiten. Die Ausgabe leiten Sie bei Bedarf in eine Datei um, auch Eingaben per File klappen.

Die Installation erfolgt entweder per Paketmanagement oder aus dem Github-Repository des Projekts [2]. Sie rufen das Programm mit dem Befehl http Optionen Methode URL auf. Ohne die Angabe von Optionen erhalten Sie den Code der Webseite zurück (Abbildung 1). In der Tabelle "Optionen" finden Sie eine Auswahl an Optionen für den Alltagsgebrauch. Die Tabelle "HTTP-Methoden" zeigt Ihnen einige wichtige Arten des Zugriffs auf einen HTTP-Server.

