Aktuelle Software im Kurztest

Gegebenenfalls erzeugen Sie als Root mit dem im Quellarchiv enthaltenen Tool Load selbst Last. Standardmäßig generiert es nur 10 Prozent Last auf dem ersten Prozessorkern. Mit dem Parameter -l geben Sie eine prozentuale Auslastung vor, der Parameter -c legt den unter Last zu setzenden Prozessorkern fest.

Ältere Tools zum Beobachten der Prozessorlast geben die Lastverteilung von Mehrkernprozessoren meist fehlerhaft wieder. Hier schafft das Kommandozeilenwerkzeug Cpumon Abhilfe. Das C-Programm erfasst die Last aller Prozessorkerne und stellt sie als übersichtliche Ausgabe zusammen. Beim ersten Aufruf nimmt Cpumon eine Eichung des Systems vor, indem es über das mitgelieferte Tool Load den Prozessor unter Last setzt. Cpumon ermittelt nun die Lastdaten des letzten Prozessorkerns und speichert sie unter /var/lib/cpumon/calibration.txt ab. Dazu benötigt es Administratorrechte, alle weiteren Arbeiten führt es mit Userrechten aus.

Historiker

Nutzen Sie den Befehlsverlauf der Shell intensiv, erweist sich Hstr 1.22 dabei als echte Hilfe.

In einer umfangreichen Shell-History gerät das Aufspüren einer bestimmten Befehlsfolge schnell zur Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Die Shell History Suggest Box, auch Hstr genannt, schafft hier Abhilfe. Nach dem Kompilieren des Quellcodes legt die Installation die identischen Dateien hh und hstr unter /usr/local/bin/ ab. Beim Aufruf liest Hstr den Befehlsverlauf der Datei .bash-history aus und führt ihn in einer Curses-Oberfläche übersichtlich auf. Sie geben nun in der obersten Zeile das Suchmuster für den gesuchten Befehl an, und Hstr aktualisiert seine Anzeigeliste während der Eingabe. Letzten Endes zeigt Hstr nur noch jene Verlaufseinträge an, auf die das Suchmuster passt. Mit dem Cursor treffen Sie die endgültige Auswahl und bestätigen diese mit der Eingabetaste. Hstr gibt den Befehl dann direkt zur Ausführung an die jeweilige Shell weiter.