Qt5-basierter Image-Viewer PhotoQt

Unter Linux stehen eine ganze Reihe von Bildbetrachtern zur Auswahl. Will man damit aber auch RAW-Bilder ansehen, lichten sich die Reihen deutlich. Übrig bleiben Veteranen wie Geeqie [1] und Shotwell [2]. Beide bieten – jeweils auf ihre Weise – einiges mehr als das reine Anzeigen der vielen unterschiedlichen Formate.

Zu dieser Reihe versucht mit PhotoQt [3] ein relativ junges Projekt aufzuschließen. Dessen erstes Release mit der Versionsnummer 1.2 stammt vom Januar 2015. Diesem Artikel liegt die derzeit aktuelle Version 1.5.1 zugrunde. Viele Repositories enthalten die Software bereits, sodass die Installation in der Regel keine Probleme aufwirft. Auf der Homepage finden sich Hinweise für zahlreiche Distributionen. Unter Ubuntu ab Version 15.04 richten Sie PhotoQt aus dem PPA des Projekts ein (Listing 1).

Listing 1 $ sudo apt-add-repository ppa:lumas/photoqt $ sudo apt update $ sudo apt install photoqt

Anforderungen

Setzen Sie einen Image-Viewer mit einer größeren Anzahl an Bildern ein, sind einige Funktionen sinnvoll oder sogar notwendig. Dazu gehören insbesondere unterschiedliche Möglichkeiten, die Bilder zu durchsuchen oder zu sortieren. Dabei sollte das Programm unbedingt die in den Bildern enthaltenen Metadaten auswerten, also die Exif-Tags. Idealerweise besteht darüber hinaus die Möglichkeit, Bewertungen oder Stichwörter in die Suche einzubeziehen.

Bei RAW-Bildern hilft der Zugriff auf die

