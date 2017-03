Shell-Workshop, Teil 3

Shell-Skripte übernehmen nicht nur Aufgaben, die sich auf die Arbeit mit Dateien oder Datenströmen beziehen. Sie bieten darüber hinaus die Möglichkeit, Berechnungen anzustellen und so Werte arithmetisch zu verarbeiten.

Die grundlegenden Rechenarten stehen über einfache Operatoren bereit. Dabei steht das Pluszeichen + für die Addition, das Minus - für die Subtraktion, der Asterisk * für die Multiplikation und der Schrägstrich / für die Division.

Operationen mit ganzen Zahlen erfordern es, dass Sie den Ausdruck in doppelte Klammern setzen. Es gelten die Regeln "Klammern zuerst" und "Punkt-vor-Strich" (Listing 1).

Genaue Berechnungen, selbst mit 1000 Nachkommastellen, ermöglicht das Kommandozeilen-Tool Bc. Dabei geben Sie die Anzahl der zu berücksichtigenden Nachkommastellen über die Anweisung scale=Anzahl vor.

Neben den vier Grundrechenarten beherrscht das Programm unter anderem auch die Anweisung sqrt(Wert) zum Berechnen der Quadratwurzel. Mit den Angaben ibase=Zahl beziehungsweise obase=Zahl wählen Sie das Zahlensystem (dual, dezimal, oktal, sedezimal) für die Ein- respektive Ausgabe.

Bc verfügt über einen interaktiven Modus, es eignet sich aber auch für Skripte. Wie in der Shell trennen Sie auch im interaktiven Betrieb die Kommandos mittels Semikolon ( ; ) voneinander ab. Ergibt das Ergebnis keine führende Stelle vor dem Komma, so gibt das Tool keine führende Null aus. Das gilt es beim weiteren Verarbeiten unter Umständen zu berücksichtigen. Listing 2 zeigt einige Berechnungen.

Listing 2

#!/bin/bash a=100 b=0 c=0 # Summen und Differenzen for i in 20.32 -49.57 81.62; do b=$(echo "$b + $i" | bc) c=$(echo "$c - $a - $i" | bc) done echo $b echo $c # Multiplikation mit Rundung h=$(echo "scale=50;45.48 * 0.458" | bc) echo "ungerundetes Ergebnis: $h" # Bc kürzt auf drei Nachkommastellen echo -n "Auf drei Nachkommastellen abgeschnitten: "; echo "scale=3;45.48 * 0.458" | bc # aber mit Rundung durch printf: printf "Ausgabe $h mit 'printf': %10.3f

" $h # Division, Vor- und Nachkommastellen setzen for i in -639/852 -852/639 639/852 852/639; do m=$(echo "scale=10;$i" | bc) # Printf setzt fehlende Null bei der Ausgabe echo -n "Ausgabe bc: $m "; printf "Ausgabe mit 'printf': %10.2f

" $m done # Quadratwurzel printf "Wurzel aus 99, fünfstellig: %10.5f

" $(echo "scale=50;sqrt(99)" | bc)