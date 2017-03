Heft-DVDs 04/2017

OpenSuse leicht gemacht: GeckoLinux

GeckoLinux will OpenSuse für Einsteiger leichter zugänglich machen. Der Spin nutzt daher sowohl "Leap" als auch "Tumbleweed" als Unterbau. Bei den insgesamt acht resultierenden Varianten aus zwei Repos findet sich für fast jeden Anspruch an Auswahl und Aktualität das Passende. Auf der Heft-DVD finden Sie die installierbaren Live-Distributionen GeckoLinux 999.170205 "Rolling" Budgie und GeckoLinux Cinnamon 422.170215 jeweils in der 64-Bit-Fassung. Sie booten die beiden Geckos von Seite A der ersten Heft-DVD. Die zugehörigen, unveränderten ISO-Images finden Sie im Verzeichnis isos/ . -> S. 10

