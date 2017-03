Zu den wichtigsten Aufgaben eines Administrators gehört es, das betreute Netzwerk von Schadsoftware und Eindringlingen freizuhalten. Dabei darf er nicht abwarten, bis das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist, sondern muss vorausschauend mögliche Schwachstellen ausfindig machen und nach einer anschließenden Analyse stopfen.

Unter Linux gibt es für diese Aufgabe unzählige Werkzeuge, sodass man zunächst die Spreu vom Weizen trennen muss – oder aber gleich zu einer auf diese Aufgabe spezialisierten Distribution greift. Das Network Security Toolkit NST [1], bereits seit Jahren sorgfältig gepflegt und weiterentwickelt, wartet mit einem bunten Reigen von Test- und Prüfwerkzeugen auf, die auch exotische Sicherheitslücken ausfindig machen.

Einstieg

Das auf Fedora basierende NST erhalten Sie als rund 2,8 GByte großes 64-Bit-ISO [2]. Das Hybrid-Abbild lässt sich sowohl von einem optischen Datenträger aus einsetzen als auch von einem USB-Stick oder aus einer virtuellen Maschine (VM).

Nach dem Start zeigt NST in Grub mehrere Optionen an: Neben dem Live-Betrieb ohne Desktop-Umgebung auf der Konsole steht der Start mit einer grafischen Umgebung zur Wahl. In diesem Fall startet das System mit dem Maté-Desktop (in der Version 1.14.1) und präsentiert sich mit einem wenig spektakulären Erscheinungsbild (Abbildung 1).

...