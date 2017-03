Aus: LinuxUser 04/2017 © Vasuta Thitayarak, 123RF Werkzeuge für (angehende) Romanautoren Intelligente Schreibmaschinen Tim Schürmann Beim Verfassen belletristischer Texte helfen spezielle Textverarbeitungen, mit denen Sie als Autor den Verlauf der Handlung, die Figuren und den Spannungsbogen jederzeit unter Kontrolle behalten. Wir nehmen vier der kostenlosen Autorenwerkzeuge unter die Lupe. Um einen Roman, ein Drehbuch oder eine Kurzgeschichte zu schreiben, müssten Sie theoretisch einfach nur eine Textverarbeitung wie LibreOffice Writer starten und lostippen. Dabei verlören Sie jedoch schnell die Figuren aus den Augen, würden sich in Nebenschauplätzen verzetteln und zum Schluss eine langweilige, im schlimmsten Fall sogar wirre Erzählung abliefern. Verhindern lässt sich das mit gezielter Planung, bei der spezielle Textverarbeitungen Sie tatkräftig unterstützen. Solche Werkzeuge zerlegen die Geschichte zunächst in einzelne, inhaltlich abgeschlossene Szenen. Diese bringen Sie dann in einer entsprechenden Ansicht in die korrekte zeitliche Reihenfolge. Auf diese Weise wahren Sie jederzeit den Überblick über den Ablauf und den Spannungsbogen der Geschichte. Gleichzeitig lässt sich so die komplette Handlung im Voraus planen: Sie legen zunächst die für die Handlung notwendigen Szenen fest und schreiben erst in einem zweiten Schritt die entsprechenden Texte. Wer mit wem Insbesondere längere Geschichten bestehen in der Regel aus mehreren, teils parallel verlaufenden Handlungssträngen. Gute Autorenwerkzeuge verwalten diese Handlungsstränge separat. So laufen Sie beim Schreiben nicht Gefahr, eine Nebenhandlung zu vergessen. Ergänzend verwalten die Werkzeuge alle bislang eingeführten Figuren samt deren Lebensläufen. So können Sie schnell nachschlagen, ob Erika ihrem Karl-Heinz tatsächlich schon am Anfang der Geschichte begegnet ist. Einige Autorenwerkzeuge generieren zudem nützliche Statistiken, die unter anderem zu lange oder zu kurze Kapitel monieren. Dank einer eingebauten Versionsverwaltung springen Sie zudem jederzeit wieder zu einer vorherigen Arbeitsfassung zurück. Ihre spontanen Ideen sammeln die Programme zudem auf virtuellen Zetteln. ... ... Liebe Leserin, lieber Leser, dieser Artikel ist derzeit nicht in vollem Umfang online zugänglich. Sie haben die Möglichkeit, diesen Beitrag als PDF zu erwerben. Dazu nutzen Sie bitte die Box unter dem Artikel. Alternativ erweben Sie die Ausgabe als PDF in unserem Online-Shop. LinuxUser-Artikel werden 12 Monate nach der Erstveröffentlichung automatisch freigeschaltet. Weitere Artikel aus der Zeitschrift LinuxUser finden Sie im Archiv. LinuxCommunity kaufen Einzelne Ausgabe Print-Ausgaben Digitale Ausgaben Abonnements Print-Abos Digitales Abo TABLET & SMARTPHONE APPS Bald erhältlich Bald erhältlich Deutschland Ähnliche Artikel Unter Druck Wollte man früher ein Buch veröffentlichen, dann brauchte man dafür zwingend einen Verlag. Mithilfe von Amazons CreateSpace gelingt das heute auch komplett in eigener Regie. mehr »

Unter Druck Selbstdarsteller Wollte man früher ein Buch veröffentlichen, brauchte man dafür einen Verlag. Mithilfe von Amazons CreateSpace und Kindle Direct Publishing gelingt das heute auch in eigener Regie. mehr »

Selbstdarsteller E-Book-Publishing Ihr Buch liegt nun in gedruckter Form in der digitalen Auslage von Amazon. Damit es auch seinen Weg zu den Lesern von E-Books findet, müssen Sie es noch bei Kindle Direct Publishing verlegen. mehr »

E-Book-Publishing Professionell publizieren mit Uberwriter Der für Markdown optimierte Texteditor Uberwriter richtet sich primär an Vielschreiber. Er birgt viele interessante Funktionen und leistet Erstaunliches. mehr »

Professionell publizieren mit Uberwriter Integrierte Mail-Programme: Evolution, Mahogany und Mozilla Ebenso, wie sich die Briefpost heutzutage im Lebensmittelgeschäft abwickeln lässt, finden sich auch unter Linux einige E-Mail-Programme, die mehr beherrschen als die pure Mail-Verwaltung. Wir stellten die wichtigsten dieser kommunikativen Alleskönner auf den Prüfstand. mehr »