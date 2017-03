Aus: LinuxUser 04/2017 © alicephoto, 123RF Hardware-Informationen auslesen mit I-Nex Infopunkt Erik Bärwaldt Das grafische Werkzeug I-Nex vermittelt Ihnen schnell einen detaillierten Überblick der im Rechner verbauten Hardware. Alle gängigen Distributionen und oft auch die Desktop-Umgebungen bringen Werkzeuge mit, um mehr oder weniger detaillierte Informationen über die Hardware des jeweiligen Rechners zu ermitteln. Häufig muss man jedoch mehrere Programme verwenden, um kombinierte Informationen zu Treibern, Kernel-Parametern und Hardware zu gewinnen. Zu bestimmten Komponenten, etwa Hauptplatinen oder auch Notebook-Akkus, liefern die meisten Tools überhaupt keine technischen Spezifikationen. Dann fällt eine zeitraubende Recherche im Internet an. Mit I-Nex verschaffen Sie sich wesentlich einfacher und schneller einen detaillierten Überblick über die im Rechner verbaute Hardware und verschiedene Softwareparameter. Das kompakte Tool präsentiert alle relevanten Informationen in optisch ansprechend aufbereiteter Form. Installation Die meisten Distributionen führen I-Nex in ihren Paketquellen, sodass Sie das Programm in der Regel bequem mit wenigen Mausklicks auf dem System einrichten. Entsprechende Installationshinweise liefert auch die Projektseite unter http://i-nex.linux.pl. Unter Ubuntu richten Sie I-Nex aus dem PPA des Projekts ein (Listing 1). Auf der I-Nex-Seite erhalten Sie außerdem den Quellcode der Anwendung, sodass Sie einen Blick unter die Haube der Anwendung werfen können. Beim Übersetzen aus den Quellen benötigt I-Nex zahlreiche Abhängigkeiten, darunter Gambas, Perl und Python. Listing 1 $ sudo add-apt-repository ppa:i-nex-development-team/stable $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install i-nex Nach erfolgreicher ... ... Liebe Leserin, lieber Leser, dieser Artikel ist derzeit nicht in vollem Umfang online zugänglich. Sie haben die Möglichkeit, diesen Beitrag als PDF zu erwerben. Dazu nutzen Sie bitte die Box unter dem Artikel. Alternativ erweben Sie die Ausgabe als PDF in unserem Online-Shop. LinuxUser-Artikel werden 12 Monate nach der Erstveröffentlichung automatisch freigeschaltet. Weitere Artikel aus der Zeitschrift LinuxUser finden Sie im Archiv. LinuxCommunity kaufen Einzelne Ausgabe Print-Ausgaben Digitale Ausgaben Abonnements Print-Abos Digitales Abo TABLET & SMARTPHONE APPS Bald erhältlich Bald erhältlich Deutschland Ähnliche Artikel Hardware-Informationen auslesen mit I-Nex Grafikkarte, Prozessor und Festplatten – mit I-Nex haben Sie alle wichtigen Informationen über die Hardware im Blick. mehr »