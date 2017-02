Aus: LinuxUser 03/2017 © Natalia Merzlyakova, 123RF Nextcloud 11: Fokus auf Sicherheit und Skalierbarkeit Wolke Elf Ferdinand Thommes Nextcloud will Endanwendern und Unternehmen eine sichere Datenhaltung auf Servern in der Cloud unter eigener Kontrolle bieten. Dabei stehen der abgesicherte Datenaustausch und gemeinsames Arbeiten an Dokumenten im Vordergrund. Mit Nextcloud 11 [1] entfernt sich die im Juni 2016 von Owncloud abgespaltene Homecloud-Server-Software mit einem dritten großen Update weiter von der Quelle. Das gilt nicht nur für die Versionsnummer, sondern vor allem auch für den Ausbau der vorhandenen und die Entwicklung neuer Funktionen. Dabei setzt sich Nextcloud durch das offenere Entwicklungsmodell von Owncloud ab: Auch die für Unternehmen entwickelten Funktionen stehen bei Nextcloud von Anfang an allen Benutzern zur Verfügung. In diesem Sinn teilt das Projekt seine Veröffentlichungen auch nicht in Community- und Enterprise-Versionen auf. Gerade bei Diensten, die wertvolle Informationen von Anwendern verwalten, besteht die Gefahr von kriminellen und geheimdienstlichen Begehrlichkeiten. Deshalb stand bei der Entwicklung zu Nextcloud 11 an erster Stelle das Anheben der Sicherheit auf das Level von Industriestandards wie ISO27001. Die Einhaltung dieser Standards, speziell der Klausel 14 der ISO/IEC27001-2013, ließ sich die Nextcloud GmbH vom Sicherheitsunternehmen NCC Group in einem Gutachten [2] bescheinigen. Wer einen Fehler identifiziert, den belohnt Nextcloud weiterhin über das HackerOne-Bug-Bounty-Programm [3] mit bis zu 5000 US-Dollar. Zwei-Faktor-Authentifizierung Eine dem Anwender direkt zugewandte, optionale Sicherheitsmaßnahme, deren Implementation in Form der Backend-APIs mit Nextcloud 10 begann, stellt die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) [4] dar. Damit lässt sich die Sicherheit durch zwei unabhängige Faktoren bei der Anmeldung erhöhen, indem Sie etwa neben ... ... Liebe Leserin, lieber Leser, dieser Artikel ist derzeit nicht in vollem Umfang online zugänglich. Sie haben die Möglichkeit, diesen Beitrag als PDF zu erwerben. Dazu nutzen Sie bitte die Box unter dem Artikel. Alternativ erweben Sie die Ausgabe als PDF in unserem Online-Shop. LinuxUser-Artikel werden 12 Monate nach der Erstveröffentlichung automatisch freigeschaltet. Weitere Artikel aus der Zeitschrift LinuxUser finden Sie im Archiv. Diesen Artikel als PDF kaufen Express-Kauf als PDF Umfang: 6 Heftseiten Preis € 0,99

Wolkenumzug Nextcloud verspricht, die bei Owncloud gemachten Fehler zu vermeiden. Grund genug für viele Nutzer, einen Umzug ins Auge zu fassen. mehr »

