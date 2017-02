Leistungsstarker Desktop-PC mit Intel Kaby Lake

Inzwischen bringen diverse Computerhersteller gezielt Geräte für das Gamer-Klientel und Anwender mit einem höheren Anspruch an die Grafikleistung ihres Computers auf den Markt. Der Tuxedo XUX_Cube [1] fällt in diese Kategorie: Der Hersteller bietet den kompakten Midi-Tower im Würfelformat mit schnellen Prozessoren und leistungsstarken Grafikkarten ab 449 Euro an. Computerspieler müssen das Basismodell jedoch noch kräftig mit Extras aufrüsten.

Der deutsche Computerhersteller Tuxedo stattet seine Geräte grundsätzlich mit Linux aus. Zur Wahl stehen diverse Ubuntu-Spielarten auf Basis von Ubuntu 16.04 LTS oder Ubuntu 16.10 sowie Elementary OS 0.4. Um die Leistung des Systems auszureizen, beschränkt sich das Angebot auf 64-Bit-Installationen. Eine optionale Windows-Partition schlägt mit 119 Euro aufwärts zu Buche. Auf Wunsch installiert Tuxedo das Microsoft-OS auch in einer virtuellen Maschine unter Linux, was den Aufwand einer Dual-Boot-Installation erspart.

Tuxedo richtet das System im OEM-Modus ein, sodass Sie beim ersten Start den Rechnernamen und das Login samt Passwort frei setzen können. Anschließend bootet das System in den Desktop. Er entspricht einem Standard-Ubuntu, das der Hersteller nur mit einem eigenen Hintergrundbild angepasst hat. Gegenüber einem frisch vom Ubuntu-ISO installiertem System ist der proprietäre Nvidia-Treiber von Haus aus am Werk. Außerdem nutzt das Tuxedo-System das PPA des Graphic-Driver-Teams [2] sowie eine eigene Paketquelle, über die der Hersteller unter anderem einen optimierten Kernel bereitstellt.

Schnelle Hardware

Der Testrechner arbeitet mit der Top-CPU Intel Core i7-7700K aus der aktuellen "Kaby-Lake"-Prozessorgeneration. Die vier Kerne takten mit bis zu 4,5 GHz, wobei der CPU 8 MByte Cache zur Seite stehen. Unter Volllast gibt der Prozessor 91 Watt TDP ab, ein massiver Kühlkörper ziert daher die Recheneinheit.

Für einen Gamer-PC eignet sich der in den Intel-Chipsatz integrierte Grafikchip weniger. Moderne Spiele fordern leistungsstarke GPUs, wie die im Testrechner verbaute Nvidia GeForce GTX 1060. Das Mittelklassemodell für 339 Euro Aufpreis lässt noch Luft nach oben, der Aufpreis von 500 Euro für eine Nvidia GeForce GTX 1080 dürfte Gelegenheitsspieler jedoch schnell abschrecken.

Mit einem CPU-Kühler, dem Lüfter im Netzteil sowie dem in der Nvidia-Grafikkarte integrierten Quirl entspricht die Durchlüftung des XUX_Cube jener von gängigen Geräten. Anders als bei zu klassischen Tower-Gehäusen sitzt beim Cube das Netzteil jedoch hochkant auf der Frontseite des Gehäuses (Abbildung 1). Im Leerlauf kann man vom System unter dem Schreibtisch selbst in einer ruhigen Umgebung wenig hören, auch unter Volllast steigt das Betriebsgeräusch kaum an. Optional lässt sich das System mit einem noch größeren Lüfter ausstatten, der die Schallemission weiter senkt.

Abbildung 1: Die im Tuxedo XUX_Cube verbauten Lüfter schaffen die Abwärme zuverlässig aus dem Rechner, ohne viel Lärm zu machen.

Der XUX_Cube bietet reichlich Schnittstellen und Möglichkeiten, das System zu erweitern. An der Grafikkarte lassen sich über DVI, HDMI und DisplayPort bis zu drei Monitore betreiben. Das H170M-Pro4-Mainboard von ASRock bietet Platz für vier PCIe-Erweiterungskarten (je 2 PCIe 3.0 x16 und PCIe 3.0 x1) sowie 6 SATA3- und einen Ultra-M.2-Anschluss. Für externe Peripherie gibt es auf der Gehäuserückseite 6 USB-3.0-Schnittstellen sowie zwei weitere auf der rechten Seite (Abbildung 2).

Abbildung 2: Trotz der kompakten Bauweise bietet der Tuxedo-Würfel reichlich Platz für internes und externes Zubehör.

Das von Tuxedo ausgewählte Gehäuse orientiert sich optisch an der 2012er-Generation des Mac Pro. Spötter nannten diesen Rechner "cheese grater", also Käsehobel. Doch dort, wo beim Apple-Rechner massives Alublech zum Einsatz kam, findet sich beim XUX-Cube Kunststoff. So steht das Gehäuse ein wenig wacklig auf seinen Plastikkufen. Allerdings leitet der Rechner so die Vibrationen der Lüfter weniger stark in den Fußboden ein. Bei der Gestaltung des Gehäuses gaben sich die Ingenieure jedoch Mühe: Platz für Laufwerke und zusätzliche Lüfter gibt es reichlich.

Tuxedo XUX_Cube Basismodell Testgerät CPU Intel Pentium G4500, Dual-Core, 3,5 GHz Intel Core i7-7700K, Quad Core, bis zu 4,5 GHz GPU Integriert Nvidia GeForce GTX 1060, 6GByte RAM 4 GByte DDR4 mit 2,4 GHz 32 GByte DDR4 mit 2,4 GHz Festplatte 500 GByte HDD, 7200 rpm Samsung Pro SSD 256 GByte Opt. Laufwerk DVD-Brenner Blu-ray-Brenner/DVD-RW Anschlüsse (Front) 2 USB 3.0, Kopfhörer, Mikrofon 2 USB 3.0, Kopfhörer, Mikrofon Anschlüsse (Rückseite) 6 USB 3.0, Gbit-Ethernet, Audio 6 USB 3.0, Gbit-Ethernet, Audio Maße (B x H x T) 250 x 404 x 359 mm 250 x 404 x 359 mm Preis 449 Euro 1502 Euro

Satte Grafik

Die Investition in einen schnellen Grafikchip lohnt sich nicht nur für Spiele-Fans: Mittels OpenCL lässt sich die Grafikpower auch für sinnvolle Aufgaben nutzen. So unterstützen beispielsweise einige RAW-Converter das Auslagern der oft langwierigen Berechnungen auf die Grafikkarte.

Angefeuert von der leistungsstarken Nvidia GeForce GTX 1060, erzielt der Unigine Heaven Benchmark [3] im Extreme-Preset eine Wiederholrate von 72 FPS (Abbildung 3). Die animierten Bilder fließen dadurch komplett ruckelfrei vor dem Auge vorbei, beeindruckende Effekte wie Reflexionen oder die Sonneneinstrahlung lassen die Animation fast realistisch aussehen. Der Grafikchip bleibt bei dieser Herausforderung auch nach mehr als einer halben Stunde bei einer Temperatur von um die 75 Grad Celsius. Die Drehzahl der Lüfter verändert sich dabei kaum, auch im Spielebetrieb bleibt der XUX_Cube angenehm leise.

Abbildung 3: Im Unigine Heaven Benchmark erzielt das Tuxedo-System mit einer Nvidia GeForce GTX 1060 selbst mit allen Details hohe Frameraten.

Die Spiele-Plattform Steam bietet mittlerweile Hunderte Titel auch für Linux an [4]. Die Installation der Software gelingt unter Ubuntu 16.10 ohne Komplikationen: Sie müssen lediglich das DEB herunterladen und über den Software-Manager einspielen. Dabei fallen mehrere Hundert MByte an Abhängigkeiten an, ohne schnelle Internet-Verbindung geht nichts. Klassiker wie "Sid Meier's Civilization V" oder "Counter-Strike: Global Offensive" laufen wie schon der 3D-Benchmark mit hohen und maximalen Grafikeinstellungen flüssig ohne Ruckler (Abbildung 4).