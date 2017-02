Aus: LinuxUser 03/2017 © rangizzz, 123RF Selbstorganisation mit Getting Things Gnome Erledigt Daniel Tibi Getting Things Gnome unterstützt Sie beim Erledigen von Aufgaben nach dem Prinzip von Getting Things Done. Indem Sie anstehende Aufgaben erfassen und mit Schlagwörtern sowie Erledigungsterminen versehen, behalten Sie den Überblick über Ihre Arbeit. Bei Getting Things Done [1] handelt es sich um eine Methode zur Selbstorganisation, die David Allen entwickelt hat. Alles, womit Sie sich beschäftigen – sei es ein Artikel, der Sie interessiert, sei es die Steuererklärung, die Sie endlich einsenden müssen, sei es Ihre Geburtstagsfeier, die Sie planen – durchläuft das System von Getting Things Done und wird nach bestimmten Kriterien verarbeitet, die Ihnen bei der Organisation helfen und das Erledigen von Aufgaben erleichtern wollen. Das System funktioniert sowohl klassisch und analog mit Papier, Stift und einem physischen Ablagesystem als auch mit digitalen Lösungen. Es gibt verschiedene Programme, mit denen Sie das System von Getting Things Done umsetzen können. In diesem Artikel zeigen wir, wie Sie mit dem Programm Getting Things Gnome (GTG) arbeiten. Sammelwut Zunächst sammeln Sie alles, womit Sie sich beschäftigen. Dazu kann ein physischer Posteingang für Briefe, Zeitungsausschnitte, Artikel, Fotos oder handschriftliche Notizen ebenso gehören wie ein digitaler E-Mail-Posteingang oder auch Anmerkungen in Ihrem digitalen Notizbuch. Die so angesammelten Dinge gehen Sie der Reihe nach durch und arbeiten sie nach bestimmten Kriterien ab. Als Grundregel gilt: Alles, was Sie einmal aus dem Posteingang genommen haben, darf nicht wieder dorthin zurück, sondern gehört an eine passende Stelle im System. Die erste Frage lautet demgemäß: wegwerfen, archivieren, für später vormerken oder erledigen? Eine Postwurfsendung, die Sie nicht interessiert, werfen Sie einfach weg. Einen bereits gelesenen Zeitungsartikel, den Sie aufbewahren möchten, archivieren Sie. Dabei kommt es darauf an, ein ordentliches und gut geführtes Archivsystem zu besitzen, in dem Sie einmal Abgelegtes bei Bedarf schnell ... ... Liebe Leserin, lieber Leser, dieser Artikel ist derzeit nicht in vollem Umfang online zugänglich. Sie haben die Möglichkeit, diesen Beitrag als PDF zu erwerben. Dazu nutzen Sie bitte die Box unter dem Artikel. Alternativ erweben Sie die Ausgabe als PDF in unserem Online-Shop. LinuxUser-Artikel werden 12 Monate nach der Erstveröffentlichung automatisch freigeschaltet. Weitere Artikel aus der Zeitschrift LinuxUser finden Sie im Archiv. Diesen Artikel als PDF kaufen Express-Kauf als PDF Umfang: 4 Heftseiten Preis € 0,99

