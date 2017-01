VPN-Dienstleister für Linux im Vergleich

Ein Virtuelles Privates Netzwerk (VPN) schleift per Software den kompletten Netzwerkverkehr zwischen zwei Punkten über eine verschlüsselte Verbindung. Dabei fungiert der lokale Rechner entweder als Endpunkt, wenn sich etwa ein Arbeitnehmer von unterwegs oder von zu Hause verschlüsselt beim Arbeitgeber einwählt, oder als Ausgangspunkt, typischerweise, um beim Surfen die Herkunft der eignen Daten zu verschleiern (Abbildung 1).

Abbildung 1: VPN ist keine Hexerei.

Es gibt reichlich Gründe, Verbindungen vom heimischen LAN ins Internet oder vom LAN in andere Netze zu verschlüsseln. Per VPN surfen Anwender dabei im Netz des Anbieters unter einer anderen IP-Adresse als der eigenen, Letztere bleibt neugierigen Blicken verborgen. Das entspricht im Prinzip einem langen LAN-Kabel vom eignen Rechner zum Server des Anbieters, wobei die Strippe in einem gut gesicherten Tunnel liegt.

Wer braucht ein VPN?

Normalerweise ist die Privatsphäre im Internet nur sehr unzureichend geschützt: Über die verwendete IP-Adresse können Provider, Behörden und jeder andere, der sich zu den entsprechenden Daten Zugang verschafft, Sie eindeutig

...