Anonymisierende Distribution Tails

Wer keine Maßnahmen zu seinem Schutz ergreift, macht sich heute im Internet gläsern und angreifbar. Dagegen helfen neben der Nutzung eines VPNs auch anonymisierende Distributionen wie etwa Tails, das alle Verbindungen zum Internet automatisch durch das Anonymisierungsnetzwerk Tor leitet. Einen hundertprozentigen Schutz gibt es allerdings nicht: Beim VPN muss man dem Anbieter vertrauen, bei Tor dessen Entwicklern und vor allem den weit über 7000 Tor-Knoten und deren Betreibern.

VPN und per Tor anonymisierende Distributionen unterscheiden sich auch in der Anwendungsweise. Während ein VPN meist durchgehend bei der Computernutzung zum Einsatz kommt, agiert Tails als Live-System und eignet sich wegen der durch das Tor-Netzwerk gegebenen Verlangsamung eher nicht für den Dauerbetrieb. Stattdessen wird es meist punktuell genutzt.

Auch für unterwegs

Das Kürzel Tails [1] steht für The Amnesic Incognito Live System. Das Motto der auf Debian basierenden, für den Live-Betrieb konzipierten Distribution lautet "Privatsphäre für jeden, überall". Sie lässt sich von DVDs, USB-Sticks oder SD-Karten booten und damit stets leicht mitführen.

Dabei kann man auf Flash-Medien in einer separaten Partition auch einen Persistent Modus anlegen, der es erlaubt, Daten aus der Live-Sitzung passwortgeschützt in einem eigenen verschlüsselten Verzeichnis dauerhaft zu speichern [2]. Auf der anderen Seite ist Tails ohne Persistenz zuverlässig vergesslich und zudem unveränderbar. So lässt sich Tails etwa ohne Internetanschluss als völlig anonyme Schreibmaschine für vertrauliche Texte verwenden.

Die Entwickler haben die Distribution in vielen Bereichen bereits für ihren Einsatzzweck vorkonfiguriert, was dem Anwender viel Zeit erspart und fehlerträchtige Einstellungen in sicherheitsrelevanten Bereichen weitgehend ausschließt. Das Projekt veröffentlicht im Schnitt alle zwei Monate eine neue Version. Mitte Dezember ist Tails 2.9.1 erschienen, gerade noch rechtzeitig vor Drucklegung dieser Ausgabe.

Häufig aktualisiert

Tails 2.9.1 folgt mit nur zwei Wochen Abstand auf den Vorgänger 2.7.1 und widmet sich eher der Fehlerbereinigung und Bestandserhaltung als großen Neuerungen. Letztere bleiben Tails 3.0 vorbehalten, das für Juni 2017 auf dem Plan steht und bereits als Alpha-Version vorliegt. Das finale Release soll auf Debian 9 "Stretch" aufsetzen, das vermutlich in der ersten Jahreshälfte 2017 erscheint. Bis dahin plant das Tails-Team noch drei kleinere Veröffentlichungen, als nächste Tails 2.10 Ende Januar 2017.

Neben der Fehlerbereinigung konzentriert sich Tails 2.9.1 hauptsächlich auf das Aktualisieren der mitgelieferten Pakete. So dient der Debian-Kernel 4.7.8-1~bpo8+1 als Grundlage, die Verwaltung des Systems übernimmt in weiten Teilen Systemd 215-17. Als Dreh- und Angelpunkt kommt der Tor-Browser in Version 6.0.8 zum Einsatz, der auf Firefox ESR 45.6.0 aufsetzt (Abbildung 1). Tor selbst ist in Version 0.2.8.10 vertreten. Der E-Mail-Client Thunderbird, der bei Debian derzeit noch Icedove heißt, trägt die Versionsnummer 45.5.1. Eine weitere Änderung gab es bei der Suchmaschine: Ab Tails 2.9.1 kommt hier DuckDuckGo (Abbildung 2) zum Einsatz, auf das auch schon die bisher genutzte Suchmaschine Disconnect.me intern aufsetzte.

Abbildung 1: Der Tor-Browser ermöglicht beim Surfen die Anonymisierung des Nutzers.

Abbildung 2: DuckDuckGo dient der anonymen Suche im Browser.

Wegen einer Sicherheitslücke zogen die Entwickler Debians Paketmanagement-Frontend Apt auf Version 1.0.9.8.4 hoch, weitere Sicherheitslücken wurden in letzter Minute in Firefox ESR und Icedove geschlossen. Die Aktualisierung der Guest Additions auf Version 5.1.8 behob einen Fehler, der verhinderte, dass Tails 2.7.x in Virtualbox startete. Zudem enthält die Dokumentation nun den Hinweis, dass man in VirtualBox in den Einstellungen auf dem Reiter System ein Häkchen bei I/O APIC setzen muss.

Daneben finden sich unter den vorinstallierten Anwendungen unter anderem der Passwortmanager KeePassX, das für die barrierefreie Steuerung von Rechnern konzipierte prognostische Texteingabesystem Dasher, ein Bitcoin-Wallet sowie Gobby als kollaborativer Texteditor.