Heft-DVDs 02/2017

AryaLinux

Zu den Stärken von Linux als freiem Betriebssystem gehört der offene Sourcecode. Mit AryaLinux 2016.04 Builder gelingt es auf diese Weise jedem Anwender, aus den Quellen ein individuelles System zusammenzustellen. Die aus Indien stammende Distribution wurde aus Linux from Scratch (LFS) entwickelt und wendet sich an fortgeschrittene Anwender, die selbst bestimmen möchten, was auf dem Massenspeicher landet. Sie booten die 32-Variante der Distribution von Seite A der ersten Heft-DVD, auf der Rückseite befindet sich der 64-Bit-Ableger. -> S. 82

