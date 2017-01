Fedora-25-Spins im Vergleich

Pünktlich zum Start des neuen Releases bietet Fedora sechs sogenannte Spins mit verschiedenen Desktops an. Sie reichen von luxuriös bis spartanisch und decken damit die meisten Nutzerwünsche ab.

Beim neuen Fedora 25 Workstation [1] steht der X-Server Wayland im Mittelpunkt. Bei den anderen Fedora-Spins [2] spielt er aber bisher keine Rolle: Dort kommt nach wie vor das altbekannte X11 zum Einsatz. Das gilt gleichermaßen für die Varianten mit KDE Plasma, Cinnamon und Maté sowie LXDE und XFCE. Dennoch lohnt es sich, die Fedora-Ableger bei der Wahl für einen neuen Desktop in Betracht zu ziehen.

Vor allem eine Sache hat Fedora in der näheren Vergangenheit verbessert: Seit Fedora 21 müssen Sie das System für ein Upgrade auf das nächste Release nicht mehr jedes halbe Jahr neu installieren. Jetzt genügen wenige Befehle auf der Kommandozeile [3], um das Betriebssystem auf dem neuesten Stand zu halten.

Installation

Zur Installation der Spins benötigen Sie zunächst deren ISO-Images, die Sie nach dem Herunterladen auf eine DVD brennen. Leser der Media-Edition finden die wichtigsten Fedora-Spielarten bootfähig auf der zweiten Heft-DVD, die jeweiligen Images liegen im Verzeichnis isos/ .

Nach dem Rechnerstart von der DVD wählen Sie den Menüpunkt Start Fedora ...live aus. Auf dem Desktop klicken Sie danach auf das Icon Install to Hard Drive, worauf sich der Anaconda-Installer öffnet. Während des Installationsverlaufs legen Sie mit ihm Benutzer an und legen das Tastaturlayout fest. Die eigentliche Systemeinrichtung dauert etwa zehn Minuten. Jedoch läuft Anaconda speziell auf älteren Rechnern nicht immer flüssig. So erscheint zuweilen nach mehrmaligen Drücken auf Fortfahren die Meldung

...