Die eigene Linux-Distribution zusammenstellen

Mehrere Hundert verschiedene Linux-Distributionen für unterschiedliche Einsatzzwecke buhlen um die Gunst des Anwenders. Doch stets bringen die vorkonfigurierten Systeme auch für den jeweiligen Nutzer nutzlose Software mit – oder es fehlen wichtige Programme, die man manuell nachinstallieren muss. Das aus Indien stammende AryaLinux geht hier andere Wege: Das aus Linux from Scratch (LFS) – also aus den Quellen – entwickelte Betriebssystem wendet sich an fortgeschrittene Individualisten, die selbst bestimmen möchten, was auf dem Massenspeicher installiert wird, und daher ihre eigene Softwarekompilation zusammenstellen wollen.

Images

AryaLinux gibt es auf der Projektseite für 32- und 64-Bit-Architekturen [1]. Das als hybrides Image konzipierte Abbild lässt auch den Start von einem USB-Speicherstick zu.

Die aktuelle Variante steht mit zwei unterschiedlichen Arbeitsumgebungen zur Wahl: Neben der sehr schlanken Maté-Oberfläche, deren ISO-Images jeweils rund 2,2 GByte Umfang aufweisen, kommt das Linux-Derivat in der neuesten Version 2016.08 auch mit dem nicht mehr ganz so schlanken XFCE-Desktop (jeweils 2,7 GByte [2]). Darüber hinaus liefern die Entwickler eine Builder-DVD für beide gängigen Hardware-Architekturen, die mit jeweils 1,6 GByte Umfang kleiner ausfällt, jedoch auf der älteren AryaLinux-Version 2016.04 basiert.

Live-System

Nach dem Anlegen eines startfähigen Speichermediums bootet das Live-System in einen grafisch ansprechend aufbereiteten Desktop, der sogleich ohne Zutun des Anwenders ein bildschirmfüllendes Fenster zur Lokalisierung des Systems einblendet. Hier wählen Sie die

...