Firefox entschlacken und absichern

Mozilla Firefox gilt als einer der besten Webbrowser. Dank seines modularen Aufbaus lässt er sich nicht nur sehr detailliert konfigurieren, sondern auch um viele Funktionen erweitern. Doch vor allem Vielsurfer beklagen eine zunehmende Trägheit des Browsers, mit langen Wartezeiten beim Start und gelegentlich auch beim Aufruf von Webseiten. Mit wenigen Handgriffen verhelfen Sie Firefox jedoch wieder zu seiner ursprünglichen Geschwindigkeit.

Sammelwut

Viele Komfortfunktionen von Firefox erkaufen Sie sich durch das temporäre oder dauerhafte Speichern von Daten. Dabei handelt es sich keineswegs nur um aufgerufene Adressen im Internet oder Inhalte von Webseiten – auch die Mozilla Corporation, die den Browser pflegt und weiterentwickelt, möchte zur Verbesserung der Software regelmäßig über deren Betriebszustand informiert werden und lässt sich dafür voreingestellt eine Reihe von Daten übermitteln.

Unter Linux sammeln sich daher im Verzeichnis $HOME/.mozilla/firefox/ und dessen Unterverzeichnissen schnell größere Datenmengen an. Neben Statusberichten, die der Browser zusammenträgt und an Mozilla-Server übermittelt, finden sich darin der "Absturzmelder" sowie diverse Daten. Auch bis zu fünf Backups der Lesezeichenliste speichert die Software dort – auch dann, wenn Sie diese im entsprechenden Dialog extern sichern.

Zwar anonymisiert der Browser die Daten, speichert sie lokal jedoch ohne festgelegte Löschintervalle. Daher sammelt sich in den entsprechenden Unterverzeichnissen im Laufe der Zeit immer mehr Datenmüll an. Zwar gestattet Firefox im Einstellungsmenü in der Rubrik Erweitert | Datenübermittlung das Deaktivieren der einzelnen Funktionen, sammelt aber dennoch weiterhin die entsprechenden Daten und

...