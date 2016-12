Das Kürzel Apt steht für Advanced Packaging Tool, ein Konsolen-Frontend für Debians Paketmanager-Backend Dpkg ("Debian Package"), das mit der Paketverwaltungsdatenbank ein Herzstück von Debian steuert. Mit Dpkg kann man zwar auch Pakete installieren, allerdings nur recht eingeschränkt – Apt ist, was das angeht, wesentlich schlauer. Es behält den Überblick über alle Abhängigkeiten und bezieht Pakete aus dem Debian-Archiv über die Paketquellen. Eine Alternative zu Apt bietet Aptitude. Das ältere Apt-get dagegen kommt immer mehr aus der Mode, da Apt mit kürzeren Befehlen die Funktionen von Apt-get und Apt-cache abbildet. Zudem wurde mit Apt die Ausgabe farbig und erhielt einen Fortschrittsbalken.

Langsame Spiegel

Unabhängig vom verwendeten Frontend nervt die oft unzureichende Geschwindigkeit des Downloads der Pakete von den in der Quellenliste eingetragenen Servern. Davon können insbesondere solche Anwender ein Lied singen, die Debian "Testing", "Unstable" oder andere Rolling-Release-Distributionen einsetzen und somit oft mehrere Hundert MByte herunterladen. Abhilfe verspricht der Shell-Wrapper Apt-fast [1], den Sie sowohl mit Apt und Apt-Get als auch mit Aptitude einsetzen können.

Apt-fast verspricht, die Download-Zeiten von Paketen deutlich zu reduzieren, indem es einen Download-Manager zwischenschaltet, der mehrere parallele Verbindungen pro Paket ermöglicht. Das macht freilich nur Sinn, wenn die eigene Anbindung an das Internet schneller ausfällt als die der verwendeten Spiegelserver. Das müssen Sie je nach verwendeten Servern selbst ausprobieren. Wir haben auf einer 120-Mbit/s-Leitung anhand des relativ umfangreichen Downloads der Pakete zu LibreOffice getestet, wie lange Apt und Apt-fast auf einem jeweils frisch eingerichteten System brauchen.

Installation

Apt-fast wird bereits seit 2008 entwickelt und fand bei Ubuntu rege Verbreitung, da es hier ein PPA gibt. Die Installation lässt sich entsprechend schnell erledigen (Listing 1). Noch während der Installation nehmen Sie eine Erstkonfiguration vor (Abbildung 1), die allerdings der anschließenden manuellen Nacharbeit bedarf, um optimale Geschwindigkeit zu erzielen – dazu später mehr.

Listing 1 $ sudo add-apt-repository ppa:saiarcot895/myppa $ sudo apt-get update $ sudo apt-get -y install apt-fast

Abbildung 1: Während der Installation von Apt-fast aus dem Ubuntu-PPA konfigurieren Sie unter anderem den zu verwendenden Paketmanager.

Bei PCLinuxOS finden Sie Apt-fast im Paketarchiv. Unter anderen Distributionen installieren Sie es per Quick-Install-Skript direkt aus Github oder ziehen dort den Quellcode (auch auf Heft-DVD) und richten das Tool manuell ein (Listing 2). Die letzte Änderung fand vor rund drei Monaten statt – die Entwickler arbeiten also noch aktiv an dem Skript, auch wenn man davon ausgehen kann, dass sich an den Grundfunktionen nichts mehr ändert.