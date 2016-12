Heft-DVDs 01/2017

OpenSuse 42.2 "Leap"

Ein Jahr nach dem Paradigmenwechsel bei den Versionsnummern schiebt das Nürnberger Systemhaus OpenSuse 42.2 "Leap" nach, das viele Kernbestandteile aus dem kommerziellen Pendant Suse Linux Enterprise übernimmt. So basiert das System auf dem erst vor wenigen Tagen veröffentlichten Service Pack 2 von SLE 12, was die geplante Langzeitpflege vereinfacht. Grundlage von Leap 42.2 bildet der Kernel 4.4, den Greg Kroah-Hartman als LTS-Version mindestens bis Anfang 2018 pflegt. An Anwendungsprogrammen kommen unter anderem die Office-Suite LibreOffice 5.1.5.2, der E-Mai-Client Mozilla Thunderbird und der Webbrowser Firefox. Als Dateimanager kommt wie unter KDE üblich Dolphin zum Zuge. Darüber hinaus stehen über 1400 neue Programme in den Repositories des Anbieters zum Herunterladen bereit. Sie booten und installieren die Distribution von Seite B der ersten Heft-DVD.

