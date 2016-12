LaTeX-Online-Editoren

Mit Online-Editoren bearbeiten Sie Ihre LaTeX-Dokumente plattform- und geräteunabhängig über das Internet. Auf die online gespeicherten Dokumente greifen Sie problemlos gemeinsam in einer Arbeitsgruppe von überall her zu.

Online-Editoren für LaTeX-Dokumente decken eine große Bandbreite an Funktionen ab. Im einfachsten Fall handelt es sich um Online-Formeleditoren, mit deren Hilfe Sie aus LaTeX-Code Formeln setzen, die Sie dann als Grafik abspeichern und in ein Office-Dokument einfügen. Außerdem gibt es Webseiten, die einen LaTeX-Editor simulieren – damit verarbeiten Sie LaTeX-Code und laden das fertige Dokument in der Regel als PDF-Datei herunter.

Den größten Funktionsumfang bieten Plattformen, bei denen Ihnen – nach einer meist erforderlichen Registrierung – nicht nur ein LaTeX-Editor zur Verfügung steht, sondern auch diverse Vorlagen sowie Speicherplatz für Ihre eigenen Dokumente. In vielen Fällen können Sie Letztere auch für andere Nutzer zum Lesen oder zur Bearbeitung freigeben.

Formeleditoren

Bei Formeleditoren handelt es sich eigentlich nicht um vollständige LaTeX-Editoren. Sie dienen lediglich dazu, aus mathematischem LaTeX-Code Formeln zu erzeugen, die Sie dann als Bilddatei herunterladen und in ein Office-Dokument einfügen. Solche Editoren sind für Nutzer interessant, die ihre Dokumente zwar grundsätzlich mit einer Office-Suite erstellen, aber trotzdem nicht auf die herausragenden Ergebnisse von LaTeX beim Setzen von Formeln verzichten wollen. Aus der Fülle der verfügbaren Vertreter dieser Gattung wollen wir hier zwei besondere Exemplare vorstellen: den deutschsprachigen LaTeX-Formeleditor [1] und den englischsprachigen Daum Equation Editor [2].

Der LaTeX-Formeleditor kommt schlicht und übersichtlich daher, sodass er schnell lädt. Dank der deutschsprachigen Oberfläche lässt er

