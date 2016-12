Moreutils ergänzen die Toolbox für die Shell

README Kleine Tools helfen, auf der Befehlszeile und in Skripten Aufgaben elegant zu lösen. Die Moreutils ergänzen die klassischen GNU-Werkzeuge um einige Programme, die Routineaufgaben erleichtern.

Die Shell macht es möglich: Hier kombinieren Sie unzählige kleine Werkzeuge, um komplexe Aufgaben ad hoc oder in Skripten zu lösen. In vielen Fällen genügen dafür die Coreutils aus dem Paket util-linux. Es gibt aber immer wiederkehrende Situationen, für die es bisher keine (Standard-)Lösungen in Form eines Tools gibt.

Für einige davon hat Joey Hess (mithilfe einiger Freunde) einen Satz an Programmen entwickelt, die unter dem Namen Moreutils [1] laufen. Die Tools fallen größtenteils recht speziell aus, sodass es durchaus sein kann, dass Sie noch nie von ihnen gehört haben. Wer sich allerdings des Öfteren auf der Befehlszeile herumtreibt, tut ganz gut daran, diese kleinen Programme im Hinterkopf zu behalten.

Die aktuelle Version der Moreutils umfasst 15 Programme (siehe Tabelle "Kategorien"). Bei allen handelt es sich um übersichtliche Werkzeuge mit wenigen Optionen, die jeweils eine klar umrissene Aufgabe erledigen. Da sie in Anlehnung an die klassischen Unix-Tools entwickelt wurden, verwenden sie eine analoge Syntax und folgen ähnlichen Konzepten. Alle verfügen über eine Manpage, die allerdings oft wenig aussagekräftig ausfällt.

Kategorien Programme starten

...