Aktuelle Software im Kurztest

Wie Grep unterstützt Grec den Einsatz regulärer Ausdrücke. Möchten Sie mehrere Muster in einer Datei hervorheben, verwenden Sie -m mehrfach. In der aktuellen Version erlaubt -g das farbliche Hervorheben von Gruppen in regulären Ausdrücken.

Bei der Suche nach einzelnen Begriffen oder Textmustern in Dateien greifen viele Anwender zum bewährten GNU-Tool Grep. Das Python-Tool Grec bietet ähnliche Funktionen. Während das klassische Grep nur die Passagen liefert, in denen das Suchmuster vorkommt, gibt Grec die vollständige Datei aus, hebt jedoch die Stellen farbig hervor, die das Suchmuster enthalten.

Das junge Tool Grec 0.2.0 hebt zuverlässig Muster in Texten hervor. Allerdings stagniert die anfangs flotte Entwicklung der praktischen Software in letzter Zeit etwas.

Da die Software immer den gesamten Inhalt ausgibt, bietet es sich an, die Ausgabe in den Pager More umzuleiten. Arbeiten Sie mit Less, geben Sie den Parameter -R an, da dieser sonst die Escape-Sequenzen für die Farben nicht korrekt interpretiert.

Fernamt

Wer oft mit verschiedenen Remote-Verbindungen arbeitet, weiß Lterm 1.4.1 zu schätzen. Das Tool strukturiert die offenen Verbindungen und erlaubt paralleles Senden eines Befehls in mehrere Connections.

Beim Zugriff auf entfernte Systeme setzen die meisten Anwender auf den Client von OpenSSH. Wer aber auf vielen Systemen unterwegs ist, dem hilft der Terminal-Emulator Lterm. Das VTE-basierte Tool öffnet lokale Shells und unterstützt den Einsatz von Remote-Verbindungen über SSH oder Telnet. Dabei stellt es nur die grafische Benutzeroberfläche zum Verwalten der Verbindungen bereit. Für den Aufbau greift es auf die entsprechenden Programme zurück.

Die Software bietet bei der Organisation von Remote-Verbindung eine gewisse Flexibilität: So unterstützt sie andere Protokolle, sofern das erforderliche Programm auf dem lokalen System installiert ist. Neben Telnet und SSH unterstützt das Programm von Haus aus Samba-Verbindungen. Die notwendige Konfiguration nehmen Sie über Edit Protocol im Ausklappmenü Connections vor. Hier passen Sie die Parameter für die bereits unterstützten Protokolle an.

Das Anlegen neuer Verbindungen erfolgt über Log on. Jede Verbindung hinterlegen Sie mit einem eindeutigen Namen und tragen neben Adresse, Protokoll und Port die Zugangsdaten ein. Später erreichen Sie diese über die Connections-Anzeige am linken Fensterrand. Jede offene Verbindung verwaltet das Tool in einem separaten Reiter. Über das Menü Terminal ordnen Sie die Reiter an und gruppieren sie. So lassen sich mehrere Verbindungen gleichzeitig nutzen. Über Save Session im Menü Sessions sichern Sie alle offenen Verbindungen und arbeiten beim nächsten Start direkt an der gleichen Stelle weiter.

Über Send command to cluser setzen Sie einen Befehl an eine Auswahl offener Reiter ab – ideal, wenn Sie mehrere identische Systeme pflegen. Bei vielen offenen Reitern erweist sich der integrierte Alarm für Aktivitäten als nützlich. Lterm färbt den Namen des Reiters blau, sobald sich in der Sitzung etwas tut.