Q4OS mit Trinity-Desktop

Mit seinem Trinity-Desktop spricht Q4OS 1.6.3 gleichermaßen Nutzer älterer PCs, Linux-Neulinge und Freunde von KDE 3 an.

Bei der Distribution Q4OS steht das Q für Qualität. Das fängt schon bei der Wahl des Unterbaus an, bei dem die Entwickler auf Debian 8.6 "Jessie" setzen, sodass er Debians Langzeitunterstützung bis 2020 genießt. Als Desktop-Umgebung kommt ein gut abgehangenes KDE 3.5 zum Einsatz, in der Form des Trinity Desktop Environments (TDE) in Version 14.0.4 [1].

Alternativ zu der Anfang Oktober 2016 veröffentlichten Version 1.6.3 erschien bereits am 20. September mit Q4OS 2.2 ein experimentelles Image, das auf Debian "Testing" setzt und neben Trinity auch LXQt als Desktop anbietet. Somit steht zu vermuten, dass die nächste stabile Veröffentlichung beide Desktop-Umgebungen anbieten wird – sie erscheint aber erst 2017 nach dem Release von Debian 9 "Stretch".

Q4OS läuft bestens auf aktueller Hardware, bietet sich aber speziell auch für ältere Rechner an: Als Mindestanforderungen gibt das Projekt eine Pentium-CPU mit 300 MHz Taktrate an, 128 MByte RAM sowie einer Plattenpartition mit 3 GByte Kapazität.

Damit sollte Q4OS auch gut auf dem Raspberry Pi und anderen ARM-Boards laufen, für die es ebenfalls ISOs beziehungsweise Install-Scripts auf der Download-Seite [2] gibt. Die Image-Größen bleiben mit rund 300 MByte beziehungsweise um die 500 MByte für die Live-Version überschaubar, das Projekt offeriert 32- und 64-Bit-Varianten.

Die Live-Version kommt mitsamt Installer, sodass Sie das System bei Gefallen gleich einrichten. Können Sie auf den Testlauf verzichten, sparen Sie 200 MByte Download-Umfang, indem Sie gleich das Installationsabbild herunterladen. Die geringe Größe der Abbilder erklärt sich dadurch, dass Q4OS außer dem

...