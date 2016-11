Heft-DVDs 12/2016

Knoppix 7.7.1 ohne schmutzige Kuh

Das topaktuelle Knoppix 7.7.1 bringt gut 10 GByte Software mit. Als Basis dienen der wohl bekanntesten Linux-Live-Distribution dazu der Kernel 4.7.9 (ohne Dirty-Cow-Bug) und X.org Core 1.1.18, als Benutzeroberfläche kommen wahlweise LXDE 0.8.2 oder KDE Plasma 5.7 zum Einsatz. Durchs Netz surfen Sie mit Chromium 53.0 und Firefox 49.0. Daneben bringt Knoppix viel nützliche Software mit, etwa Gimp 2.8.18, Inkscape 0.91, LibreOffice 5.2.2, die Mail-Clients KMail 5.2.3, Evolution 3.20.5 und Mutt 1.7.0 sowie das Finanzverwaltungsprogramm Homebank 5.0.9. Sie booten die Distribution von Seite B der ersten Heft-DVD. Beachten Sie beim Booten die Cheat-Codes [F2] und [F3], mit dem Sie den Bootvorgang maßgeblich beeinflussen.

KaOS 2016.9 mit topaktuellem KDE Plasma

Die Entwickler der auf Arch basierenden Distribution KaOS 2016.9 setzten sich zum Ziel, Neuigkeiten aus dem KDE-Projekt möglichst zeitnah in ihrem System zu integrieren. Die vorliegende Ausgabe enthält die derzeit aktuellsten KDE-Komponenten Plasma 5.7.90 und Frameworks 5.26.0. Mit an Bord sind neben den KDE Applications 16.08.1 auch einige noch nicht veröffentlichte Portierungen von älteren KDE-Anwendungen. Die KaOS-Entwickler passten zudem das Theme Midna in einigen Teilen an die neue Plasma-Version an. Dank eines komfortablen Installers geht das Setup auch Einsteigern leicht von der Hand. Sie booten die Distribution von Seite A der ersten Heft-DVD.