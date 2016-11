Linux für alte Hardware

Fast auf den Tag genau vor 25 Jahren veröffentlichte der finnische Student Linus Torvalds ein selbst entwickeltes unixoides Betriebssystem, das wenig später seinen Siegeszug unter dem Namen Linux antreten sollte. Zu dieser Zeit wurden noch komplette Betriebssysteme auf Disketten ausgeliefert, was angesichts des Gesamtumfangs von selten mehr als 20 MByte auch kein größeres Problem darstellte.

Heute sieht die Geschichte ganz anders aus. Systeme in der Größenordnung von weit mehr als einem GByte stellen den Regelfall dar, und so sticht das winzige Linux-Derivat Minux (nicht zu verwechseln mit dem ebenfalls sehr kompakten Minix) mit seinem Umfang von gerade einmal 23 MByte deutlich aus der Masse hervor.

Sie erhalten das von Tiny Core Linux abgeleitete Minux bei Sourceforge unter https://sourceforge.net/projects/minux/. Das ISO-Image lässt sich sowohl auf einen optischen Datenträger als auch auf einen USB-Stick transferieren. Für letztere Variante leistet das Werkzeug Unetbootin gute Dienste, es bedarf keiner manuellen Anpassungen auf der Kommandozeile.

Erstkontakt

Nach dem Start bietet der Bootmanager von Minux neben der Standardeinstellung vier Optionen: Neben dem Hochfahren mit grafischer Oberfläche und einer ebenfalls in einen grafischen Bildschirm verzweigenden Option für langsame Rechner bietet er auch zwei Einträge, die das System textbasiert starten. Die Optionen für langsame Systeme dienen in erster Linie für den Einsatz mit alten USB-Speichersticks: Sie legen beim Booten eine fünfsekündige Pause ein, damit das Speichermedium genug Zeit hat, um sich am Systembus zu registrieren. Reicht das nicht aus, editieren Sie Grubs Boot-Optionen. Dazu drücken Sie [Tab] und passen den Wert hinter dem Parameter

...