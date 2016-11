Die derzeitige Hauptversion 2.8 von Gimp erschien bereits 2012. Nach nun vier Jahren ist das Erscheinen eines neuen Major-Releases überfällig. Woran die Entwickler gerade arbeiten und was sie bereits erledigt haben, fasst die Gimp-Roadmap zusammen [1]. Für die Version 2.10 sieht es gut aus, sie könnte schon bald erscheinen: Viele Verbesserungen hat das Entwickler-Team bereits abgehakt, alles andere zumindest in Angriff genommen [2].

Bei Erscheinen von Gimp 2.10 sollen alle Werkzeuge und elementaren Filter auf Basis von GEGL arbeiten, der Generic Graphics Library. Das bedeutet für Anwender primär, dass sich sämtliche Funktionen direkt im Hauptfenster von Gimp ausführen lassen. Zudem erfasst die Anwendung alle in einem Bild vorgenommenen Arbeiten als Aktionen in Form eines abstrakten "Graphen" – der lässt sich speichern, nachträglich manipulieren, recyceln und skripten. Allerdings steht noch nicht fest, ob wirklich sämtliche Features in Gimp 2.10 in allen Details bereits für den Anwender bereitstehen.

Schon jetzt bietet GEGL die Möglichkeit, Bilder in hohen Farbtiefen (32-Bit-Fließkommazahlen) zu bearbeiten – eine gigantische Farbauflösung, deren Möglichkeiten sich vermutlich in den nächsten Jahren gar nicht voll ausschöpfen lassen. Zudem erfolgen alle Arbeitsschritte mit GEGL "non-destructive", also zerstörungsfrei. Das bedeutet, dass das Originalbild erhalten bleibt und Gimp nur die angewendeten Aktionen zusammen mit dem Ergebnis speichert.

Diese Vorgehensweise kennen Sie wahrscheinlich schon von RAW-Konvertern, die grundsätzlich so funktionieren. Sie fassen alle Aktionen zu einer Art "Rezept" zusammen, eben dem "Graphen"

...