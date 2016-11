Seriendruck mit Glabels

Einladungen oder Tischkarten verleihen Sie mit Glabels unkompliziert eine individuelle Note – so beginnt die Feier gleich mit einem ersten Hingucker.

Es gibt sie immer noch, aber gefühlt schrumpfen sie: die Wühltische in den Software-Abteilungen der Elektronikmärkte. Dort landen neben gut abgehangenen Grafik- und Video-Suiten, Schriftenpaketen oder Steuersoftware der vorletzten Saison solch illustre Produkte wie "Die große Einladungs- und Glückwunschkartendruckerei" und Ähnliches. Zwar finden Sie kaum Pendants zu diesen Titeln unter freier Software, intelligente Alternativen aber sehr wohl.

Wenn die Aufgabe lautet, eine kleinere oder größere Feier mit Einladungen und Tischkarten auszustatten, schielt vielleicht so mancher Linux-Anwender zuerst neidisch auf das entsprechende Windows-Programm. Das beglückt mit vorgefertigten Designs, in das Sie nur noch Namen einzutragen brauchen. Doch ein wenig Erfindergeist vorausgesetzt, nutzen Sie als Ersatz einfach Glabels [1].

Das vor mehr als 15 Jahren in einer ersten Version erschienene und beständig aktualisierte Programm dient eigentlich zum Entwerfen und Bedrucken mit Etiketten und Visitenkarten, wie Sie sie auf Bögen im Handel finden. Aber so, wie Sie im Zweifelsfall mit einer Zange einen Nagel in die Wand bekommen, eignen sich die Funktionen von Glabels dazu, ganz andere und nicht minder professionell aussehende Drucksachen anzufertigen. Zwar handelt es sich bei Glabels um kein ausgewachsenes DTP-Programm wie Scribus, doch die gebotenen Möglichkeiten genügen, und die Lernkurve fällt angenehm flach aus.

Das Programm findet sich im Portfolio jeder gängigeren Distribution. Die letzte Veröffentlichung liegt schon einige Monate zurück, sodass die aktuelle Version 3.4.0 zumindest in den (meist halbjährlich ausgerollten) Mainstream-Distributionen bereitstehen sollte. Die beschriebene Funktion für den Seriendruck gibt es seit Jahren, das angepeilte Vorhaben gelingt also selbst mit

...