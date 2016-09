Von Owncloud zur Nextcloud

Nachdem im Sommer 2010 die freie Software Owncloud [1] eine praktikable Lösung für die sichere und selbstbestimmte Ablage und Synchronisation von Daten in der Cloud vorstellte, fand das Konzept in kürzester Zeit weite Verbreitung. Das Community-Projekt, in dessen Hintergrund das Unternehmen Owncloud Inc. stand, hatte der KDE-Entwickler Frank Karlitschek [2] mitgegründet.

Doch schon bald gab es Kritik, die Software werde zunehmend mit viel zu heißer Nadel mit Blick auf die kommerzielle Vermarktung gestrickt. Darunter litt die Qualität der Community-Version, was sich besonders bei Aktualisierungen zeigte: Nach einem Update funktionierte des Öfteren weniger als vorher.

Im Frühjahr 2016 stieg Karlitschek zusammen mit weiteren Entwicklern aus Owncloud aus, um einen Monat später den Fork Nextcloud [3] vorzustellen. Der Neustart will vieles besser machen als Owncloud. Auch hier teilt sich das Projekt in die Community-Edition Nextcloud und ein Unternehmen gleichen Namens, das Support für die Enterprise-Version verkauft.

Wie das Team betont, das Karlitschek in das neue Projekt folgte, sollen bei Nextcloud auch die Erweiterungen für die Enterprise-Version unter einer freien Lizenz stehen und sich für die Community-Version verwenden lassen. Die komplette Entwicklung soll transparent erfolgen, mit mehr Einflussmöglichkeiten für die Community, als das dem Vernehmen nach zuletzt bei Owncloud der Fall war.

Wechsel oder nicht?

Forks stellen oft einen Gewinn für die Anwender dar, verlangen diesen aber auch Entscheidungen ab. Im Fall von Owncloud und Nextcloud fragen sich viele Nutzer, ob und falls ja, wann

...