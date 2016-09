Schlankes Slackware-Derivat Austrumi Linux

Das aus Lettland stammende System mit dem Namen Austrumi kennt in Mitteleuropa kaum jemand, trotz einer mehr als elfjährigen kontinuierlichen Entwicklung. Dabei weckt es schon aufgrund des exotisch wirkenden Konzepts direkt Interesse. So basiert Austrumi auf Slackware, der ältesten noch gepflegten und weiterentwickelten Distribution, die bereits 1993 das erste Release erlebte.

Wie das Original orientiert sich Austrumi am KISS-Prinzip ("Keep It Simple and Stupid"), um so Einsteigern ein praxistaugliches System zu bieten. Trotz der Verwendung von FVWM als Window-Manager bietet es alles andere als altbackene Hausmannskost: Der schlanke Desktop, der ebenfalls bereits auf mehr als zwei Dekaden Entwicklungszeit zurückblickt, glänzt durch eine enorme Flexibilität bei der Konfiguration.

Durch den Wegfall jeglicher schwergewichtiger Gimmicks kommt die Distribution daher mit alter Hardware gut zurecht und beansprucht nur wenige Ressourcen. Trotzdem finden sich an Bord alle gängigen Standardanwendungen. Damit lässt sich das Slackware-Derivat sofort als Desktop-System einsetzen.

Leichter Einstieg

Das lediglich rund 300 MByte große ISO-Image steht auf dem FTP-Server des Projekts zum Download bereit [1]. Das Hybrid-Image lässt sich live testen oder auf einem Rechner installieren.

Dazu bietet das Boot-Medium mehrere Optionen an, wobei es unter anderem das eigentliche System komplett in den Arbeitsspeicher lädt und daraus ausführt. Diese Variante eignet sich insbesondere für ältere Computersysteme, die lediglich das veraltete USB 1.x unterstützen oder nur über ein relativ langsam arbeitendes optisches Laufwerk verfügen. Eine weitere Option ermöglicht den Einsatz freier Treiber für Grafikkarten, was

...