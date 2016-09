Mit Shell-Befehlen drucken via Cups

Die meisten Nutzer drucken Dokumente aus einer Anwendung mit grafischer Oberfläche heraus. In einigen Situationen erweist es sich aber als sinnvoller, den Printserver Cups per Kommandozeile zu bedienen.

Sie arbeiten via SSH an einem Datenbankserver und möchten remote auf dem Drucker neben der Datenbankmaschine drucken? Sie wollen erreichen, dass Ihre Shell-Skripte ihre Ergebnisse ohne manuellen Benutzereingriff auf das Papier bringen? Sie müssen öfter Druckaufträge auf andere Drucker verschieben oder abbrechen? Das alles erledigen Sie am schnellsten mit den zu Cups gehörenden Kommandozeilenbefehlen.

Dieser Artikel wechselt in der Beschreibung zwischen Drucker und Warteschlangen. Aus der Perspektive eines Kommandozeilenbefehls allerdings ist das in der Regel dasselbe. Für einen physikalischen Drucker lassen sich jedoch mehrere Warteschlangen einrichten. Das erweist sich insbesondere dann als sinnvoll, wenn Sie Geräte mit entsprechenden Erweiterungen ausstatten – etwa mit zusätzlichen Papierkassetten, die Sie mit verschiedenem Papier befüllen.

Wie Sie Drucker respektive Warteschlangen anlegen und verwalten, erklärt der erste Teil dieses Workshops, "Drucken auf Kommando", der in LU 09/2016 erschien [1]. Sie finden ihn als PDF auf der Heft-DVD dieser Ausgabe.

Drucken

Cups liefert die beiden Druckbefehle lp (System V) und lpr (BSD) mit, die die Cups-Entwickler um diverse eigene Optionen erweiterten. Die Tabelle "Lp und Lpr: Druckkommandos" zeigt die für die tägliche Arbeit wichtigsten Kommandos.

Lp und Lpr: Druckkommandos Aktion Eingabe Lp

...