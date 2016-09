Aus: LinuxUser 10/2016 © Gui Yongnian, 123RF Dateien und Ordner verschlüsseln mit Trupax 9 Eingepackt Erik Bärwaldt Für das Verschlüsseln kleiner Datenbestände erweisen sich herkömmliche Tools oft als Overkill. Das kleine Werkzeug Trupax springt hier in die Bresche und sichert kleinere Datenmengen einfach vor neugierigen Blicken. Nicht erst seit den Enthüllungen von Edward Snowden suchen viele Anwender eine praktikable Lösung, um ihre Daten sicher und vor neugierigen Blicken geschützt zu speichern. Insbesondere bei kleineren individuellen Datenbeständen lohnt sich das Komplettverschlüsseln eines Datenträgers oder einer Partition kaum: Einerseits nimmt es je nach der physikalischen Größe des Speichermediums viel Zeit in Anspruch, andererseits sind verschlüsselte Partitionen nicht mehr portabel. Abhilfe schafft in dieser Situation eine kryptografische Software, die die Daten in Container variabler Größe packt. Als Standardlösung zu diesem Zweck war unter Linux lange Zeit Truecrypt der unangefochtene Platzhirsch – bis die Entwickler ihre Arbeit überraschend und unter teils ungeklärten Umständen im Mai 2014 einstellten [1]. Das bereits im Jahr 2013 als Fork von Truecrypt entstandene Veracrypt [2] bietet dieselbe Funktionalität, räumt jedoch von Truecrypt her bekannte Probleme weitgehend aus. Während Veracrypt sich eher das Verschlüsseln großer Datenbestände zur Aufgabe nimmt, bietet das kleine Tool Trupax [3] eine gute Alternative, um auch kleine Datenmengen schnell und sicher vor Unbefugten zu schützen. Dabei bleibt das genutzte Containerformat zudem zu Veracrypt kompatibel, sodass sich die damit erstellten Container in beiden Anwendungen öffnen und bearbeiten lassen. Trupax einrichten Obwohl sich das Programm bereits seit geraumer Zeit in Entwicklung befindet, finden Sie Trupax bislang noch nicht in den Software-Repositories der gängigen Distributionen; Sie erhalten das Programm ausschließlich über die Projektseite. Für ... ... Liebe Leserin, lieber Leser, dieser Artikel ist derzeit nicht in vollem Umfang online zugänglich. Sie haben die Möglichkeit, diesen Beitrag als PDF zu erwerben. Dazu nutzen Sie bitte die Box unter dem Artikel. Alternativ erweben Sie die Ausgabe als PDF in unserem Online-Shop. LinuxUser-Artikel werden 12 Monate nach der Erstveröffentlichung automatisch freigeschaltet. Weitere Artikel aus der Zeitschrift LinuxUser finden Sie im Archiv. Diesen Artikel als PDF kaufen Express-Kauf als PDF Umfang: 5 Heftseiten Preis € 0,99

(inkl. 19% MwSt.) Widerrufsbelehrung AGB LinuxCommunity kaufen Einzelne Ausgabe Print-Ausgaben Digitale Ausgaben Abonnements Print-Abos Digitales Abo TABLET & SMARTPHONE APPS Bald erhältlich Bald erhältlich Deutschland Ähnliche Artikel Dateien und Ordner verschlüsseln mit TruPax Zum Verschlüsseln einzelner Dateien und Ordner bietet Linux viele Kommandozeilenprogramme. TruPax verbirgt deren Details hinter einer komfortablen grafischen Oberfläche und bietet damit flexiblen Zugriff auf die Daten. mehr »

Dateien und Ordner verschlüsseln mit TruPax Aktuelle Software mehr »

Heft-DVD-Inhalt 02/2014 mehr »