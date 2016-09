JPEG-Bilder mit Lepton komprimieren

Obwohl es längst ausgereiftere Bildformate gibt, wie beispielsweise Webp [1], gehört JPEG nach wie vor mit Abstand zu den verbreitesten. Egal, ob Smartphone, Kompaktkamera oder Profi-Equipment: Zumindest optional erzeugen sie alle Bilder dieses Formats. Entsprechend groß fällt die Flut infrage kommender Bilder aus, speziell auf den Servern von Filehostern beanspruchen sie beträchtlichen Speicherplatz.

Dieses Dilemma führte beim Cloud-Anbieter Dropbox [2] dazu, dass sich die Entwickler darüber Gedanken machten, wie sie hier effizient Platz sparen könnten. Heraus kam das neue Bildformat Lepton, das den Platzbedarf von JPEG-Bilder um bis zu 25 Prozent verkleinert. Es arbeitet dabei verlustfrei, das Bild bleibt nach dem Rekonvertieren bitgenau dasselbe (Abbildung 1). Dropbox hat nach eigenen Angaben das neue Format bereits auf 16 Milliarden Bilder angewandt und damit mehrere Petabyte Speicherplatz gespart. Die Dateien wandelt die Cloud transparent zurück ins Ursprungsformat, sobald jemand sie aufruft.

Abbildung 1: Lepton nimmt beim Konvertieren und Zurückverwandeln keinerlei Änderungen am Bild vor: Es bleibt bitgenau gleich.

Anders als JPEG sieht Lepton nicht vor, das sichtbare Bild zu verkleinern, was bei JPEG häufig zu den bekannten Artefakten führt. Es ist vielmehr darauf ausgelegt, die für die Bildinformation benötigten Daten selbst durch den sogenannten Middle-out-Algorithmus zu verkleinern, eine arithmetische Codierung, die beispielsweise auch beim Videoformat VP8 zum Einsatz kommt. Eine detaillierte technische Erläuterung dazu liefert ein Blogpost von Dropbox [3].

Lepton installieren

Dropbox hat Lepton unter der Apache-2.0-Lizenz veröffentlicht, der Quellcode steht auf Github [4] zum Download bereit. Es steht also jedermann frei, das Programm nach Belieben zu verwenden. Für OpenSuse finden sich im Build Service [5] konfektionierte Pakete zur Installation, Nutzer anderer Distributionen kompilieren das Tool aus den Git-Quellen (Listing 1). Sie finden den Quellcode und die RPM-Dateien für OpenSuse auch auf der Heft-DVD im Verzeichnis LU/lepton/ .

Listing 1 $ git clone https://github.com/dropbox/lepton $ cd lepton $ mkdir -p build $ cd build $ cmake .. $ make -j8 $ sudo cp lepton /usr/bin/

Sie benötigen die Tools Git und Cmake. Unter Debian und dessen Derivaten laden Sie sie gegebenenfalls mit dem Befehl sudo apt-get install git cmake nach. Leptons README [6] schlägt noch einige andere Möglichkeiten vor, die beschriebene dürfte aber auf den meisten Systemen am problemlosesten funktionieren.

Im Einsatz

Die Syntax von Lepton gestaltet sich denkbar einfach. So konvertiert der Aufruf lepton bild.jpg das angegebene Bild ins Lepton-Format, behält den ursprünglichen Dateinamen bei und und tauscht lediglich die Endung .jpg gegen .lep aus. Um aus einer Lepton-Datei das originale JPEG zu extrahieren, genügt das Kommando lepton bild.lep (Abbildung 2). Das Tool orientiert sich am Dateityp, um das Bild in die jeweils andere Richtung umzuwandeln. Die Originaldatei bleibt dabei erhalten.

Abbildung 2: Um ein Bild umzuwandeln, genügt es, dessen Dateinamen anzugeben. Zusätzliche Schalter bietet Lepton nicht.

Existiert die Ausgabedatei bereits, überschreibt Lepton sie nicht, sondern legt eine neue an, die es mit einem Unterstrich ( _ ) am Ende des Dateinamens versieht. Im Test zeigte sich, dass die Software Bilder nur bis zu einer Maximalgröße von etwa 17 MByte verarbeitet, danach bricht der Vorgang mit der Fehlermeldung OOM SHORT_READ ab.

Da JPEGs dieser Größe in der Praxis eher selten vorkommen, spielt das für den Normalanwender aber kaum eine Rolle. Generell arbeitet die Software im Multithreading-Betrieb: Sofern vorhanden, verwendet sie zum Konvertieren mehrere CPU-Kerne. Um das zu verhindern, ergänzen Sie den Befehl um den Schalter -singlethread , was den Vorgang auf den meisten Systemen erheblich verlangsamt, aber mehr Ressourcen frei lässt.

Um den Namen der Ausgabedatei zu variieren, ergänzen Sie den Aufruf entsprechend, beispielsweise lepton bild.lep bildkopie.jpg und umgekehrt. Lepton akzeptiert zum Verarbeiten ausschließlich Bilder im JPEG-Format. Die identifiziert es über deren Dateityp – welche Endung der Dateinamen aufweist, spielt dabei keine Rolle.

Allerdings arbeitet Lepton nicht nur als normales Konvertierungstool, sondern erlaubt auch den Betrieb eines TCP-Servers. Sie starten ihn mit dem Aufruf lepton -listen=2020 . Er arbeitet quasi lediglich als Proxy-Server, der Daten entgegennimmt und – entsprechend verarbeitet – weiterleitet. Im Beispiel lauscht der Dienst auf Port 2020 nach eingehenden Verbindungsanfragen (Abbildung 3).

Abbildung 3: Optional arbeitet Lepton auch im Server-Modus und nimmt Bilder via TCP entgegen.

Mit dem Aufruf aus der ersten Zeile von Listing 2 schicken Sie JPEG-Bilder an den Server; ähnlich funktioniert es auch in die andere Richtung: Das Kommando aus der zweiten Zeile rekonvertiert die entsprechende Datei. Quelle und Ziel müssen sich in diesem Szenario auf dem gleichen Rechner befinden.