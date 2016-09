Nicht erst seit der Übernahme durch Microsoft hegen Linux-Anwender eine Hassliebe zu Skype. Wer sich von dem proprietären Platzhirsch trennen möchte, findet zahlreiche Alternativen. Davon besetzt fast jede ganz gezielt eine Nische, in der sie ihre jeweilige Aufgabe sehr gut erfüllt.

Möchte man mit anderen über das Internet chatten, gab und gibt es unzählige Möglichkeiten: Facebook Messenger, Google Talk, Whatsapp, um nur ein paar Optionen zu nennen. Die Betreiber dieser Dienste führen die Benutzer jedoch an der kurzen Leine. Als Anwender muss man sich registrieren und die offiziellen Apps verwenden. Anonyme Accounts, in eigener Regie betriebene Server oder alternative Clients gibt es in der Regel nicht.

Aktuell bekommen Skype-Nutzer diese Macht zu spüren. Nicht, dass der Linux-Client bei Skype jemals eine große Rolle gespielt hätte, aber bis zur Übernahme des Diensts durch Microsoft gab es in mehr oder minder großen Abständen zumindest eine neue Linux-Version des Skype-Clients. Viele Wünsche, wie etwa eine 64-Bit-Version, blieben jedoch unerfüllt. Manch ein Skype-User bevorzugte jedoch gar die Linux-Variante, da diese auf unnötigen Schnickschnack oder gar Anzeigen verzichtete.

Skype mit neuer Alpha

Seit der Microsoft-Übernahme geht es in den Augen vieler Linuxer mit Skype stetig abwärts. Viele beklagten sich zwischendurch, dass sie Gesprächen nicht mehr beitreten konnten [1]. Die erst kürzlich vorgestellte Alpha der neuen "Linux-Version" [2] besteht im Endeffekt nur aus einer auf Electron [3] basierenden Hülle rund um den Web-Client von Skype (Abbildung 1). Eine ähnliche Lösung findet sich schon seit längerer Zeit als Ghetto Skype [4] im Netz. Zudem fehlen der Alpha-Version noch wichtige Funktionen – so beherrscht sie noch keine Video-Chats.

...