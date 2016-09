Shell-Befehle für die Administration von Cups

Der Raspberry Pi bietet sich als kleiner Printserver geradezu an. Als klassische Softwarelösung dafür dient das Common Unix Printing System oder kurz Cups, das weniger komfortable Druckdienste aus dem Linux- und Unix-Umfeld wie Lpd oder Lprng ersetzt. Sie installieren Cups mit den Befehlen aus Listing 1.

Als Grundlage verwendet der Dienst PPD-Dateien (Postscript Printer Description), die die Eigenschaften eines Druckers enthalten. Dazu gehören unter anderem die mögliche Auflösung, die nutzbaren Farben sowie die Arten, Formate, Einzüge und Kassetten für das Papier. Für viele weit verbreitete Modelle bringt Cups solche PPD-Beschreibungen schon mit. Im Zweifelsfall verwenden Sie das PPD, das der Hersteller des Druckers dem jeweiligen Gerät beigelegt hat. Die meisten Anbieter stellen solche PPDs für Geräte bereit, die sich auch zum Einsatz unter Apple OS X eignen.

Das Funktionsprinzip von Cups gestaltet sich recht einfach. Die Anwendungen senden ihren Druckauftrag an den Cups-Scheduler. Der verwaltet die Warteschlangen und sorgt für deren sequenzielles Abarbeiten. Er leitet die Druckdaten an einen Konverter (Filter) weiter, der sie in das Postscript-Format (PS) umsetzt. Die erzeugten PS-Daten landen schließlich bei einem PS-Drucker, einem weiteren Cups-Server oder einem Backend. Letzteres wandelt die PS-Daten im Bedarfsfall in ein Format um, das ein Nicht-Postscript-Drucker verarbeiten kann.

Listing 1 $ sudo apt update $ sudo apt dist-upgrade $ sudo apt install cups printer-driver-gutenprint

Drucker und Warteschlangen

Das Verwalten von Cups außerhalb der grafischen Oberfläche unterscheidet sich durch verschiedene Einzelbefehle gegenüber den klassischen Werkzeugen. Dieser Artikel wechselt bei der Beschreibung zwischen Druckern und Warteschlangen – für Shell-Kommandos ist das meistens gleichbedeutend. Es gilt aber, zu beachten, dass Sie für einen Drucker mehrere Warteschlangen einrichten können. Das ist dann sinnvoll, wenn Sie Geräte etwa mit Erweiterungen wie zusätzlichen Papierkassetten ausstatten und diese mit verschiedenem Papier befüllen.

Grundsätzlich besteht die Druckerverwaltung aus einer Sammlung von kleinen Programmen, die jedes für sich einen bestimmten Zweck erfüllen. Die Tabelle "Cups-Verwaltung" listet sie zusammen mit den jeweiligen Aufgaben auf. Einstellungen am Printserver erfordern stets administrative Rechte. Melden Sie sich deshalb entweder als Benutzer root am System an, oder führen Sie die Kommandos mit vorangestelltem sudo aus.

Cups-Verwaltung Kommando Aufgabe lpadmin Druckerwarteschlangen konfigurieren lpinfo unterstützte Geräte auflisten lpoptions Druckeroptionen auflisten und setzen lpstat Druckerstatus abfragen lpc Druckerstatus abfragen (Cups-Version) cupsctl Optionen von Cupsd konfigurieren cupsaccept Druckaufträge annehmen cupsreject Druckaufträge ablehnen cupsenable Druckerwarteschlange starten cupsdisable Druckerwarteschlange beenden cupsaddsmb Drucker über Samba für Windows-Clients anbieten

Vorarbeiten

Als Erstes kopieren Sie alle verfügbaren PPD-Dateien der anzusteuernden Drucker in das Verzeichnis /etc/cups/ppd . Ermitteln Sie alle notwendigen Daten der Drucker: Schnittstelle (USB/Seriell/Paralell) oder IP-Adresse, Hostname (falls verwendet), genaue Modellbezeichnung, installierte Erweiterungen (zweite Papierkassette, zusätzliche Ablagen, Speichererweiterungen, Schriften-ROMs, etc.). Bei Netzwerkdruckern müssen Sie zudem ermitteln, welche Protokolle und Ports der Drucker nutzt. Im Zweifelsfall hilft bei einem eingeschalteten Netzwerkdrucker ein Portscan via Nmap (Abbildung 1).

Abbildung 1: Um zu ermitteln, welche Ports und Protokolle ein Netzwerkdrucker verwendet, leistet der Portscanner Nmap wertvolle Dienste.

In unserem Beispiel handelt es sich um einen Kyocera FS-2000 älteren Baujahrs. Die Ausgabe zeigt, dass dieser das Internet Printing Protocol (IPP) auf Port 631 verwendet. Daneben kennt er das von HP entwickelte JetDirect-Protokoll, ersichtlich an den offenen Ports 9100 bis 9103. Daneben unterstützt er auch das von Lpd und Lprng genutzte Line Printer Daemon Protocol (Port 515).

Um einen Drucker über den USB-Port einzubinden, schließen Sie diesen an und führen nach dem Einschalten das Kommando lpinfo -v aus. Sie erhalten damit die für das spätere Vorgehen wichtige Geräte-URL (Abbildung 2). Damit Sie den Drucker beim Anlegen richtig ansprechen können, müssen Sie dessen URL entsprechend formulieren. Entsprechende Muster zeigt Ihnen die Tabelle "Drucker-URLs". Bei einem Raspberry Pi als Printserver geben Sie dessen Hostnamen oder IP-Adresse an.

Abbildung 2: Das Kommando lpinfo -v startet eine Abfrage aller physikalisch am Rechner angeschlossener Drucker – im Beispiel ein Kyocera FS-1370DN am USB-Port.