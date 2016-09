Aus: LinuxUser 09/2016 Editorial 09/2016 Ciao, Windows! Jörg Luther Schon bislang hat sich Microsoft mit seiner Spionage-Software Windows 10 nicht viele Freunde gemacht. Jetzt zieht Redmond mit dem <i>Anniversary Update<i> die Daumenschrauben weiter an. Höchste Zeit, wechselwilligen Windows-Opfern unter die Arme zu greifen, meint Chefredakteur Jörg Luther. Sehr geehrte Leserinnen und Leser, schon bis jetzt hat sich Microsoft mit Windows 10 nicht besonders viele Freunde gemacht, vor allem bei jenen Anwendern, die Wert auf eine Privatsphäre legen. Die, wie von Microsoft eingeräumt, nicht komplett abschaltbaren Spionagefunktionen des Betriebssystems funken allerlei Daten nach Redmond – was genau, lässt sich in einem Papier des Software-Giganten nachlesen [1]. Vorsicht, die Lektüre ist nichts für zartbesaitete Gemüter. Dabei geht es dort nur um die Wartungsfunktionen von Windows 10 – für zahlreiche Zwecke saugt Microsoft im Betrieb weitere Daten ab, die es dazu einfach als zwingend notwendig für das Funktionieren von Betriebssystem und Anwendungen deklariert. Dazu gehören laut Microsofts "Privacy"-Erklärung [2] unter anderem, aber nicht ausschließlich: Name, Alter, Geschlecht, Land, Sprache, E-Mail-Adresse, Postanschrift, Telefonnummer, Standort, Hardwarekomponenten, IP-Adressen, installierte Software, Produktschlüssel, Passwörter, benutzte Anwendungen, Häufigkeit der Benutzung, Sprach- und Textinteraktion mit Bing und Cortana, Interessen und Favoriten, Kontakte sowie Inhalte von Dateien, Chats und E-Mails. Wer jetzt meint, noch übler könne es ja wohl nicht mehr werden, den belehrt Microsoft pünktlich zum Win10-Jahrestag mit dem Anniversary Update eines besseren. Die Aktualisierung – wie alle Windows-10-Upgrades obligatorisch und nicht zu verhindern – ersetzt die Suche durch den berüchtigten "digitalen Assistenten" Cortana [3]. Damit wandert praktisch alles, was der Anwender am Rechner eingibt, direkt zu Microsoft in die Cloud. Normale Benutzer können das mangels einer entsprechenden Option in den Einstellungen gar nicht deaktivieren; nur Spezialisten gelingt es über die Registry oder den Grupppenrichtlinen-Editor, den Mithörer abzuschalten [4]. Damit fällt dann aber jede Suchmöglichkeit flach. Da nimmt es wenig Wunder, wenn die Anwender trotz des im ersten Jahr nach dem Erscheinen kostenlosen Upgrades bislang nur zögerlich von früheren Versionen auf Windows 10 umgestiegen sind. Laut der aktuellen Daten von Netmarketshare [5] waren im Juli 2016 fast die Hälfte der Surfer noch mit Windows 7 unterwegs, lediglich jeder Fünfte mit Windows 10. Immerhin noch 10 Prozent der Webseitenbesucher nutzten Windows XP, nur 8 Prozent Windows 8. Andererseits hat sich, wie ich in der letzten Ausgabe schon kurz anschnitt, der Anteil der Linux-Anwender gegenüber früher in etwa verdoppelt – trotzdem sind bislang nur zwei von hundert Websurfern mit dem freien Betriebssystem unterwegs. Hier heißt es, den Noch-Windows-Anwendern Alternativen aufzuzeigen. Die stehen parat und machen heute den Umstieg von Windows auf Linux leichter denn je. Die wichtigsten Handreichungen für die ersten Schritte – eine passende Distribution, Werkzeuge für die Migration von Anwendungen und Daten sowie Linux-Alternativen für gern genutzte Windows-Programme – haben wir im Schwerpunkt dieser Ausgabe zusammengefasst. Zusammen mit der Heft-DVD haben Sie damit einen Werkzeugkasten an der Hand, mit dem Sie in der Familie, bei Nachbarn und Bekannten neue Anwender relativ schmerzfrei aus der proprietären in die freie Welt führen können. Ich hoffe, Sie haben Gelegenheit, davon regen Gebrauch zu machen. Herzliche Grüße, Jörg Luther Chefredakteur Infos [1] "Configure Windows Telemetry": https://technet.microsoft.com/itpro/windows/manage/configure-windows-telemetry-in-your-organization [2] "Microsoft Privacy Statement": https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement [3] Cortana ersetzt die Suche: http://t3n.de/news/windows-10-cortana-anniversary-update-729974/ [4] Cortana deaktivieren: http://t3n.de/news/windows-10-cortana-deaktivieren-730113/ [5] Win7 weiter deutlich vor Win10: http://www.golem.de/news/windows-10-anniversary-update-windows-7-liegt-weiterhin-deutlich-vor-windows-10-1608-122490.html Diesen Artikel als PDF kaufen Express-Kauf als PDF Umfang: 1 Heftseiten Preis € 0,99

