Erfahrene Linux-Nutzer suchen sich in der Regel ihren Wunschrechner nach Ausstattung, Verarbeitungsqualität, Aussehen und selbstverständlich dem Preisrahmen aus. Am Ende landet das System im Einkaufswagen, das am besten alle Anforderungen bei einem angemessenen Preis erfüllt – egal, was für ein Betriebssystem der Hersteller dem Computer beilegt. Doch nicht jeder Computeranwender mit Linux-Ambitionen möchte zwangsläufig das Wunschbetriebssystem selbst installieren müssen: Wer einfach den Rechner aufklappen und loslegen will, der benötigt eine Maschine mit vorinstalliertem Linux.

Dell bietet nicht nur eine Palette von günstigeren Rechnern mit Ubuntu [1] an, sondern richtet sich mit seinen 13-Zoll-Modellen aus der XPS-Reihe an Anwender, die einen kompakten Laptop mit langer Akkulaufzeit und leistungsfähiger CPU (bis Intel Core i7) benötigen. In der Developer Edition [2] offeriert Dell das Gerät bereits in der 5. Generation mit einem vorinstallierten Ubuntu-System.

Auch das 2016er-Modell des XPS 13 (Modellnummer 9350) steckt wieder in einem mit viel Aufwand gestalteten Gehäuse aus Aluminium und kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff ("Carbon"). Dadurch bringt der Rechner nur knapp 1,3 Kilogramm auf die Waage. Da Dell zudem Displays verbaut, die kaum einen Rand besitzen (Dell nennt das "InfinityEdge-Display"), baut der Laptop kaum größer als früher einmal ein 11-Zoll-Netbook.

Testgerät Das von uns getestete XPS 13 Developer Edition (mit UK-Tastatur) stammt direkt von Dell, kam jedoch mit Ubuntu 16.04 statt des eigentlich vorinstallierten Ubuntu 14.04 in der Redaktion an. Wir nahmen

