Sekundengenaues Arbeiten in der Shell

In diesem Guru-Training geht es um die Zeit: Wie spät es ist, ob es wirklich schon so spät ist und wie lang ein Tool für das Erledigen seiner Aufgabe braucht, finden Sie bequem mit Shell-Befehlen heraus – die stellen wir Ihnen vor. Außerdem geht es ums Verzögern und ums zeitgenaue Ausführen von Befehlen.

Rund um Uhrzeit und Datum gibt es einige nützliche Tools, die wir in diesem Artikel vorstellen: Im Detail stelle wir date , ntpdate , time , sleep , at und watch vor.

Aktuelle Zeit

Wie spät es ist, zeigt KDE ständig in der Kontrollleiste an, doch manchmal braucht man eine explizite Angabe im Terminalfenster oder will auch die Sekunden sehen, die standardmäßig im Uhren-Applet fehlen (sich aber über einen Rechtsklick, Auswahl von Einstellungen für Digitale Uhr und Aktivieren der Option Sekunden anzeigen zur Anzeige hinzufügen lassen).

In der Shell erhalten Sie mit date die aktuelle Zeit und als Bonus auch das Datum in standardisierter Form mit Angabe der Zeitzone:

esser@hp-z420:~> date So 1. Apr 20:55:43 CEST 2018

Über eine mit "+" eingeleitete Formatoption lässt sich die Darstellung anpassen, so sorgt z. B. +%Y-%m-%d-%H:%M:%S für eine Ausgabe der Form JJJJ-MM-TT-SS:MM:SS:

esser@hp-z420:~> date +%Y-%m-%d-%H:%M:%S 2018-04-01-20:58:40

die sich besser für Sortierungen eignet. Erstellen Sie z. B. mit import aus dem ImageMagick-Paket einen Screenshot, können Sie ihm einen Zeitstempel als Namen mitgeben:

import -window root screenshot-$(date +%Y-%m-%d-%H:%M:%S).png

Durch die Wahl der Reihenfolge (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde) erscheinen solche Dateien dann im Dateimanager in sinnvoller Sortierung.

Uhrenvergleich

Um die am Rechner angezeigte Uhrzeit

...