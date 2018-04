In einem Knobelspiel des Entwicklerteams Crunching Koalas muss man eigentlich nur drei weiße Mäuse unbeschadet zu einem Stück Käse geleiten. Die dabei wartenden Hindernisse bringen allerdings so manche graue Zelle zum Glühen.

In einer fernen Welt lebt ein äußerst intelligenter Kater namens Schrödinger, der in seiner Werkstatt munter an merkwürdigen Maschinen schraubt. Seine wissenschaftlichen Experimente finanziert ihm sein Geldgeber allerdings nur im Austausch gegen kleine blaue Kristalle. Um die wiederum zu besorgen, spannt Schrödinger drei hungrige Labormäuse ein. Die possierlichen weißen Nager können allerdings nicht besonders gut sehen. Einmal losgelassen tapsen sie einfach immer weiter geradeaus – dabei machen sie sogar vor tiefen Abgründen nicht Halt. Um einen Absturz zu verhindern und die Mäuse möglichst viele Kristalle einsammeln zu lassen, ist die tatkräftige Hilfe des Spielers gefordert.

Sture Nagetiere

Im Spiel MouseCraft blickt man von der Seite auf einen Hindernisparcours, der aus zahlreichen quadratischen Blöcken besteht. Sobald man per Mausklick den Startschuss gibt, springen die drei Labormäuse aus ihrem Laufrad und tippeln einfach nacheinander mit konstantem Tempo durch die Landschaft. Die kleinen Nager ändern ihre Laufrichtung nur dann, wenn Sie entweder an ein zu hohes Hindernis stoßen oder aber die äußersten unsichtbaren Grenzen des Parcours erreichen. Einen einzelnen Block steigen sie hingegen wie eine Treppe nach oben und springen zudem wagemutig in jeden Abgrund. Einen Absturz überleben sie allerdings nur dann, wenn sie maximal drei Blöcke in die Tiefe fallen.

