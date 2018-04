Digitalradio (DAB, DAB+) mit Welle.io empfangen

DVB-T ist Vergangenheit: Der Nachfolger heißt DVB-T2, und alte Empfangsgeräte finden keine Sender mehr. Das gilt auch für viele DVB-T-Sticks, die via USB an einen Rechner angeschlossen werden. Nutzlos sind diese Sticks aber nicht zwingend, denn sie können – geeignete Software vorausgesetzt – noch für den Radioempfang genutzt werden: Via DAB (Digital Audio Broadcast) oder DAB+ empfangen sie einige digitale Radiosender in guter Klangqualität, weil die meisten Empfängerchips solcher Sticks mit SDR (Software Defined Radio [2]) arbeiten und dadurch flexibel sind: Für die Dekodierung der vom Chip empfangenen Signale ist Software zuständig, der Chip liefert nur das rohe Signal.

Für Linux und andere Betriebssysteme haben Albrecht Lohöfener und sein Team im März Version 1.0 von Welle.io [1] veröffentlicht, und in einer Pressemitteilung erklärt das Projektteam das SDR-Funktionsprinzip mit folgenden Worten: "Bei Welle.io handelt es sich um ein Software Defined Radio (SDR), bei dem die gesamte Demodulation und Dekodierung in Software realisiert ist. In dem Empfangs-USB-Stick befindet sich ein Analog-Digital-Konverter (ADC), der das Signal der Antenne in digitale Werte umwandelt. Somit ist die Empfangshardware (USB-Stick) unabhängig vom übertragenen Signal. Neue Features und Änderungen in der Übertragungstechnik können dadurch einfach per Softwareupdate nachgerüstet werden."

Auch wer keinen solchen Stick in der Schublade liegen hat, kann für kleines Geld ein Gerät nachkaufen, die Preise unterstützter USB-Sticks mit einem RTL283x-Chip von Realtek fangen bei knapp über 10 Euro an. Für unsere Tests haben wir bei Amazon ein Gerät für 14,30 Euro (Andoer TV Stick mit RTL2832U) erworben [3], einen zweiten Stick

