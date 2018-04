Kniffe, die Sie kennen sollten

In dieser Ausgabe zeigen wir, wie Sie Thunderbird-Mailordner in Tabs anordnen, die Adressbücher exportieren und wieder einlesen. Außerdem stellen wir das Firefox-Screenshot-Tool und die zugehörige Online-Bibliothek vor.

Tipp: Keine (großen) Anhänge auf Mailinglisten

Die meisten Verwalter von Mailinglisten konfigurieren ihre Listensoftware so, dass gar keine Attachments oder nur Anhänge bis zu einer bestimmten Größe erlaubt sind. Möchten Sie in einer solchen Diskussionsgruppe längere Auszüge von Logfiles oder Screenshots von einem Problem posten, gibt es andere Möglichkeiten, den Mitlesern Einblick zu gewähren.

Für längere Texte eignet sich beispielsweise der kostenlose Dienst Pastebin [1]. Direkt auf der Startseite finden Sie ein großes Feld New Paste, in das Sie Ihren Text kopieren können. Über Drop-down-Menüs darunter wählen Sie ein Syntax-Highlighting aus; Pastebin kennt etliche Programmier- und Skriptsprachen. Außerdem legen Sie fest, wie lange der Text auf dem Server des Anbieters stehen soll (Menü Paste Expiration): Zwischen zehn Minuten und einem Jahr sind viele Abstufungen möglich. Wer die Bezahlvariante nutzt (rund 3 US-Dollar monatlich), kann bei Paste Exposure bestimmen, dass der Text privat statt öffentlich ist. Optional legen Sie einen Titel fest und veröffentlichen schließlich alles über die Schaltfläche Create New Paste.

Für Bilder gibt es ebenfalls Plattformen zum Veröffentlichen im Netz. Neben dem deutschen Anbieter PicPaste [2], dessen Website bei Redaktionsschluss nicht erreichbar war, gefiel uns im Test vor allem Postimage [3]. Der Dienst skaliert große Bilder und bietet zahlreiche Formate an. Aus einem weiteren Menü suchen Sie das Haltbarkeitsdatum aus: Postimage speichert zwischen einem Tag und unbegrenzt. Nach dem Upload erhalten Sie verschiedene Links, darunter auch HTML-Code zum Einbetten in Websites (Abbildung 1).

Abbildung 1: Beim Dienst Postimage erhalten Sie nach dem Upload Ihrer Bilder Links in verschiedenen Formaten, darunter HTML und Markdown.

Tipp: Thunderbird: Mailordner zu Tabs machen

Haben Sie mehrere Konten in Thunderbird eingerichtet und eine große Verzeichnisstruktur mit vielen Ordnern und Unterordnern? Wird die linke Seitenleiste immer unübersichtlicher? Dann hilft Ihnen ein praktisches Add-on namens QuickFolders [4] beim Aufräumen. Nach dem Installieren über den Add-on-Manager (Hamburger-Menü / Add-ons / Erweiterungen) und einem Neustart des Mailclients sehen Sie im Thunderbird-Hauptfenster eine neue Leiste mit dem Hinweis Verzeichnisse mit Maus hierher ziehen.

Und genauso geht es weiter: Fassen Sie einen Ordner in der linken Seitenleiste mit der Maus an und ziehen Sie ihn bei gedrückter Taste in die neue Werkzeugleiste hinein. Sobald Sie loslassen, erstellt das Add-on für den Mailordner einen neuen Tab (Abbildung 2). Nachrichten verschieben Sie wie gewohnt per Drag & Drop in die Folder. Zum Navigieren klicken Sie den Ordner entweder an oder – wenn Sie nicht zur Maus greifen möchten – verwenden die Shortcuts [Alt]+[1],[Alt]+[2] usw.

Abbildung 2: Die Thunderbird-Erweiterung QuickFolders macht oft genutzte Mailordner als Tabs über eine eigene Werkzeugleiste verfügbar.

Beachten Sie, dass die Tastaturkürzel nur funktionieren, wenn Sie in Thunderbird selbst keine Reiter geöffnet haben. Ist dort beispielsweise auf einem Reiter der Kalender und auf einem anderen der Add-ons-Manager, dann steuern [Alt]+[1],[Alt]+[2] usw. diese Tabs an. Daher bietet QuickFolders an, die Taste [Alt] durch [Strg] zu ersetzen. Öffnen Sie dazu über das Zahnrad-Icon den Konfigurationsdialog. Auf dem Reiter Allgemein können Sie ganz oben unter Hotkeys die Option Strg statt Alt aktivieren, und die Tastaturkürzel kommen sich nicht länger in die Quere.