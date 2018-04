Shell mit Mehrwert: Fish

Wer die Kommandozeile mag, wird die Fish-Shell lieben: Anders als Bash & Co. wartet diese mit vielen Innovationen auf, welche die Arbeit in der Shell erleichtern. Wir zeigen, wie Sie die Fish-Shell installieren, nutzen und an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Die Kommandozeile unter Linux wirkt für viele Anewender wie aus der Zeit gefallen: Statt bunter Fenster und praktischer Assistenten sieht man hier nur ein Fenster mit viel Text, und die Maus – ein unumgängliches Arbeitsgerät im Alltag der meisten Computernutzer – kommt oft gar nicht zum Einsatz. Statt sprechender Bezeichnungen für Buttons muss man sich allerlei Befehle merken: Der Umgang mit der Kommandozeile erfordert einige Übung und ist nicht von heute auf morgen erlernt.

Wer sich die Mühe trotzdem macht, erlebt oft einen Aha-Effekt: Mit Shell-Befehlen lassen sich viele Arbeiten schneller und effizienter als in einer grafischen Oberfläche erledigen. Seit Jahren kursiert ein Meme im Netz, das scherzhaft die Konfiguration einer Netzwerkkarte unter Windows per grafischer Oberfläche und unter Linux per Kommandozeile vergleicht. Linux, so der Tenor, habe klar die Nase vorn: Während man in Villa Linux schon die neue Netzwerkkonfiguration genießt, klickt man sich in Villa Windows noch durch die diversen Menüs. Auch grafische Oberflächen habe ihre Stärken und sind der Kommandozeile in mancherlei Hinsicht klar überlegen, aber die Kombination aus beiden Welten erlaubt es Ihnen, den besten Nutzen aus Ihrem System zu ziehen.

Die Qual der Wahl

Ganz wichtig: Kommandozeile ist nicht gleich Kommandozeile. Wenn Sie ein Terminalfenster öffnen, landen Sie üblicherweise in einer "Bourne Again Shell", kurz "Bash" ( bash ). Es gibt aber diverse andere Kommandozeilenprogramme wie die Z-Shell ( zsh ) oder die tcsh . All diese Programme haben eine eigene Fangemeinde und punkten mit speziellen Funktionen bei ihren Nutzern. Im Kern sind sie sich aber sehr ähnlich: Einerseits stammen fast alle aktuellen Shells von den zwei Ur-Shells "Bourne Shell" und "C-Shell"

...