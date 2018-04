Anwendertipps und kleine Kniffe zu Gimp

Tipp: Mit der intelligenten Schere arbeiten

Die intelligente Schere von Gimp eignet sich besonders gut dazu, schnell farblich abgegrenzte Bildbereiche auszuwählen. Je deutlicher die Farbabgrenzung der geplanten Auswahl ist, desto besser klappt das Arbeiten mit der Schere, denn dann kann sie die Konturen besonders gut erkennen. Das Werkzeug, das Sie über das Symbol mit der Schere oder mit [I] aktivieren, kombiniert die freie Auswahl und Pfade miteinander.

Mit einfachen Klicks mit der linken Maustaste setzen Sie so genannte Kontrollpunkte entlang des Objekts, das Sie auswählen möchten (Abbildung 1). Zwischen den einzelnen Punkten entlang der Farbkante erzeugt die Schere Kurven. Um das Selektieren abzuschließen, klicken Sie wieder den ersten Kontrollpunkt an und dann einmal in den ausgewählten Bereich hinein. Gimp umrandet diesen wie gewohnt mit einer gestrichelten Linie. Haben Sie den gewünschten Bereich nicht optimal getroffen, können Sie die Punkte mit gedrückt gehaltener Maustaste verschieben – bevor Sie in die Mitte klicken.

