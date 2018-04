Die LibreOffice-Tipps stellen unter anderem Tabulatoren in Writer-Tabellen und Formatvorlagen in Impress vor. Außerdem zeigen wir, wie Sie Abbildungsverzeichnisse einfügen und mit bedingten Formatierungen in Calc-Tabellen arbeiten.

Tipp: Writer: Tabs in Tabellen schreiben

Drücken Sie beim Bearbeiten einer Tabelle in Writer die Tabulatortaste, springt der Cursor in die nächste Zelle – die Taste dient also zum Navigieren. Um einen "echten" Tab in der Tabelle zu schreiben, verwenden Sie eine Tastenkombination: [Strg]+[Tab] fügt einen Tabulator ein, und der Cursor hüpft 1,25 cm weiter – das ist die Standarddistanz für diese Taste. Wenn schon Text in der Zelle steht, springt der Cursor bis zur nächsten Standardposition.

Tipp: Writer: Tabulatoren für alle Zellen

Mit einem kleinen Trick können Sie in allen Zellen Tabulatoren setzen. Dazu blenden Sie am besten das Lineal ein, sofern es noch nicht sichtbar ist ([Strg]+[Umschalt]+[R] oder Menü Ansicht / Lineale / Lineale). Markieren Sie dann die ganze Tabelle. Das geht am schnellsten mit einem Klick auf die linke obere Ecke der Tabelle: Sobald Sie mit dem Mauszeiger über die Ecke fahren, sehen Sie einen schrägen schwarzen Pfeil. Wenn Sie diesen anklicken, markiert Writer automatisch die gesamte Tabelle.

Klicken Sie dann im Lineal auf die gewünschte Stelle – und zwar oberhalb der ersten Spalte. Ein kleiner Haken zeigt die gewählte Tabulatorposition an. Writer übernimmt diese automatisch für alle Spalten. Jetzt können Sie mit [Strg]+[Tab] zur gesetzten Tabulatorposition springen, und zwar in jeder Zelle: Jeweils über der Spalte, in welcher der Cursor steht, sind im Lineal die Häkchen für die gesetzten Tabulatoren zu sehen (Abbildung 1).

Abbildung 1: Auch in Writer-Tabellen können Sie Tabulatoren einfügen, beispielsweise um weitere Spalten zu vermeiden.

Alternativ können Sie für einzelne Spalten oder Zeilen Tabulatoren setzen. Dazu markieren Sie nur den gewünschten Bereich und klicken dann ins Lineal.