Linux Mint 18.3 KDE, Kubuntu 17.10.1

Dieser EasyLinux-Ausgabe liegen zwei Datenträger bei: eine einseitige DVD (mit dem Service Kit und zahlreichen Programmen) sowie eine zweiseitige DVD (mit Linux Mint 18.3 KDE auf Seite A und Kubuntu 17.10.1 auf Seite B, beide als 64-Bit-Versionen). Hinweise zur Installation finden Sie auf den folgenden Seiten.

Linux Mint 18.3 KDE

Seite A der zweiseitigen Heft-DVD enthält die im letzten Dezember erschienene KDE-Edition von Linux Mint 18.3 [1] – im letzten Heft haben wir Sie bereits mit der Cinnamon-Edition versorgt, weil die KDE-Ausgabe wenige Tage nach unserem Redaktionsschluss verfügbar wurde. Das auf Ubuntu basierende System will benutzerfreundlicher als Ubuntu sein – damit konnte die Distribution viele Anhänger gewinnen, und so steht sie seit vielen Monaten auf Platz 1 der DistroWatch-Charts. Im Mai 2014 entschieden sich die Entwickler, als Vorlage stets die aktuelle Ubuntu-LTS-Codebasis zu verwenden. Die Long-Term-Support-Ausgaben 18.x erhalten bis 2021 Aktualisierungen – so müssen Sie nicht jedes Update auf eine neue Version mitmachen. Im Artikel ab der näcshten Seite beschreiben wir die Installation.

